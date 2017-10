Informatizarea bibliotecilor universitare, un proiect costisitor pentru învăţământul românesc

Informatizarea bibliotecilor universitare, un proiect costisitor pentru învățământul românesc

Diviziunea Biblioteci Universitare a Asociației Bibliotecarilor din România a organizat, recent, la Brașov, prima întrunire din acest an. Tema principală a constituit-o „Managementul proiectelor”, un punct important fiind cel al finanțării naționale a bibliotecilor, program coordonat de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. La întâlnire au participat și doi reprezentanți ai Bibliotecii Universității „Ovidius”. Cu acest prilej, participanții au dezbătut problema digitalizării documentelor, a bibliotecii virtuale, punându-se accent pe consorțiul bibliotecilor și statutul personalului didactic. Dacă în marile centre universitare din Statele Unite sau Europa studenții au la dispoziție consultarea tuturor cărților existente în dotarea bibliotecilor pe calculator, la noi în țară, încă se lucrează la acest aspect, deși conducerea bibliotecilor se arată deschisă spre tehnologizare. „Informatizarea bibliotecilor reprezintă o problemă fundamentală pentru învățământ și cultură. O bibliotecă modernă nu își găsește rostul fără o informatizare la zi. Această informatizare presupune un acces liber și rapid la informațiile de care are nevoie studentul“, a declarat directorul bibliotecii Universității „Ovidius“, Ion Popișteanu. La Biblioteca Universitară „Ovi-dius”, a fost achiziționat, în urmă cu câțiva ani, un program scump care presupunea încărcarea fondului de publicații pe soft. Au fost introduse în calculator materialele cu primele litere, dar, din lipsa fondurilor, acest program a fost întrerupt. Totodată, realizarea acestui proiect presupune și muncă, deoa-rece o persoană introduce datele în calculator, citește cu atenție cartea și apoi realizează un rezumat al ei. Directorul Ion Popișteanu vede, într-un viitor apropiat, și biblioteca universitară constănțeană aliniată la standarde americane. Biblioteca universitară „Ovidius” are aproape un milion de volume În cadrul bibliotecii universitare din Campus, sunt doar trei mii de cărți, deoarece spațiul nu permite distribuirea unui număr mai mare de volume. Dar, studenții care într-adevăr doresc să se documenteze și să studieze pot găsi la sediul central al bibliotecii universitare de pe bulevardul Mamaia peste 700.000 de unități de evidență. Anual, se achiziționează titluri din foarte multe domenii, cartea citită rămânând, în continuare, baza studiului tinerilor. „Oricât de mare ar fi interesul studentului și efortul de a citi pe calculator o carte și de a studia anumite documente, fără baza alcătuită de lectura cărților un student nu apro-fundează tot materialul cultural nece-sar dezvoltării culturale și intelectuale”, a declarat directorul bibliotecii Universității „Ovidius“, Ion Popișteanu.