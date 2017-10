Informaţii despre sistemul educaţional american

Informații despre sistemul educațional american

Astăzi, de la ora 13, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța va organiza o acțiune cu tema Higher Education in the U.S. - Exploring undergraduate Study. Doritori să afle cât mai multe informații despre sistemul educațional din Statele Unite sunt elevi de la Grup Școlar „Virgil Madgearu”, însoțiți de profesoarele Rodica Tabacu, Laura Bogdan și Alina Dascălu.În data de 29 noiembrie 2012, începând cu ora 15.00, va avea loc acțiunea Higher Education in the U.S. - Considering Graduate Study, pentru studenții Universității „Ovidius”, invitați de către AIESEC, o organizație studențească internațională. Ambele prezentări vor fi susținute de Stephanie Herzog, American Fulbright English Teaching Assistant la Universitatea „Ovidius”.