Informaţia zilei pentru fanii actriţei Monica Bellucci

Informația zilei pentru fanii actriței Monica Bellucci

Actrița italiană Monica Bellucci joacă rolul unei mame frământate de problemele fiului ei adolescent în „Ville Marie”, filmul canadianului Guy Edoin care a fost prezentat la cea de-a 10-a ediție a Festivalului anual de Film de la Roma care se desfășoară în perioada 16-24 octombrie, potrivit Agerpres.„Am fost foarte impresionată când am citit scenariul, a mărturisit actrița care este mama a două fete în vârstă de 11 și 5 ani, al căror tată este actorul francez Vincent Cassel. „Nu există nimic mai dureros ca un fiu să îți spună lucruri răutăcioase", a explicat ea.Actrița în vârstă de 51 de ani născută în Umbria a mărturisit că mai are încă doi sau trei ani până când fata ei cea mare va deveni adolescentă. „Am mulți prieteni care sunt fii sau fiice de actori și care au avut de suferit, sper să nu fac și eu aceleași greșeli", a mărturisit actrița.„Sper ca fiicele mele să mă vadă ca o mamă, nu ca o actriță, să-și facă o viață și să nu vadă filmele mele, sa aibă ceva mai bun de făcut”, a adăugat Monica Bellucci.Ea a mărturisit că a avut norocul să lucreze cu mari cineaști, precum Sam Mendes (în viitorul James Bond 'Spectre'), Emir Kusturica (cu care filmează în prezent 'On the milky road') și cu Guy Edoin'. 'Ville-Marie este denumirea dată prima dată de francezi orașului Montréal în care se petrece acțiunea filmului care prezintă poveștile mai multor protagoniști care se intersectează.