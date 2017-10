Inflaţie de profesori de română. "Nu facultatea e vinovată, ci autorităţile locale!"

8

Ce-ar mai fi de spus ?

Directorii ascund posturi pentru ca in acest mod le mai iese ceva , mai ciupesc si ei niste coliva in plus ! De la funeraliile invatamantului preuniversitar ... Inspectorii , ca este Bucovala , ca este Codreanu , ca este Anghelescu , sau orice alta piticanie lombrosiana din ISJConstanta , inchid ochii smechereste , nu stiu , nu vad si nu aud nimic , pentru ca pe de o parte isi primesc partea , iar pe de alta , oamenii lor din teritoriu , soldatii politici , directorii minune : slugarnici tantalai si pitipoance , zero caracter , zero intelect , le stau aproape , pentru cand se va apela la ei cu anumite aranjamente ... De aceea s-a si perpetuat sistemul acesta mizerabil de numire a directorilor in conclavul masonic mafiot al ISJ , fara sa fie intrebati oamenii din scoli si fara sa se respecte logica manageriala , inclusiv litera si spiritul legii . De altfel , si inspectorii sunt numiti cam dupa aceleasi principii ale democratiei originale , adica mafiote , de clan , de gasca , de bordel mioritic . Ca un gand explicativ si explicit : stiti care este asemanarea dintre Bucovala si imparatul roman Caligula ? Dar dintre Bucovala si Traian Basescu ? S-o luam pe rand ! Caligula si-a facut calul consul ! Basescu si-a facut vaca ministru ! Bucovala si-a facut papagalul inspector ...