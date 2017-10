Înființarea primul teatru românesc din Dobrogea, serbată pe 27 martie

La 27 martie 1962, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Teatrului pentru prima, zi în care se deschidea stagiunea Teatrului Națiunilor, la Paris. a rămas tradiție ca de atunci Comunitatea teatrală internațională să celebreze Ziua Mondială a Teatrului, în fiecare an, în această zi. Dana Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat Constanța, a declarat că, în fiecare an, de Ziua Mondială a Teatrului,propune o personalitate din lumea teatrului sau din alt domeniu al culturii să-și exprime gândurile legate de acest eveniment, într-un mesaj internațional, care se difuzează în lumea întreagă, în zeci de limbi. Acest mesaj a fost trimis de Jean Cocteau, Dmitri Sostakovici, Pablo Neruda, Richard Burton, Maurice Bejart, Luchino Visconti, Peter Brook ș.a. Mesajul internațional este semnat, anul acesta, de regizorul polonez Krzysztof Warlikowski, unul dintre cei mai reprezentativi regizori europeni. Această lună are o semnificație deosebită și datorită faptului că în urmă cu 88 de ani, la Constanta, se punea piatra de temelie a primului teatru românesc din Dobrogea. Vineri, 27 martie, Teatrul de Stat Constanța, împreună cu Comunitatea Elenă Elpis, cu ocazia împlinirii a 88 de ani de la punerea pietrei de temelie a primului Teatru Românesc din Dobrogea.