Industria muzicală şi cea de film nu sucombă datorită pirateriei online

Industria muzicală și cea de film nu sucombă datorită pirateriei online

Internetul a invadat pe atât de multe piețe încât a schimbat esențial unele industrii. Printre care cele muzicală și de film i-au simțit din plin impactul, în ultimul deceniu, printr-o scădere, uneori drastică, a vânzărilor de CD-uri sau DVD-uri originale. Programele de „filesharing”, ce permit descărcarea de muzică, filme sau cărți de pe un calculator pe altul, prin intermediul internetului, au creat adevărate furtuni legale și scandaluri mondene. Ce se întâmplă, în condițiile în care pirateria online a devenit un modus vivendi, cu magazinele care mai vând CD-uri cu muzică și DVD-uri cu filme? Vizitând câteva magazine constănțene care au acest profil, datele obținute au fost surprinzătoare. Situația variază destul de mult de la magazin la magazin, din cauza clientelei formate deja și a așteptărilor acesteia legate de un punct de desfacere sau altul. Într-un magazin aflat într-un centru comercial mai mare, unde publicul este foarte variat și nu vine neapărat pentru a cumpăra filme și muzică, cel mai mare succes îl au filmele noi și albumele proaspăt ieșite, adică ultimele noutăți. CD-urile cu muzică se mențin la un nivel de vânzare constant, cele mai căutate fiind hiturile la modă și muzica pop mai veche, devenită clasică, gen ABBA. Nu se poate observa vreo îmbunătățire a vânzărilor de la an la an, dar acestea nici nu scad. La filme situația este diferită. Aici se observă o ușoară creștere a vânzărilor cu trecerea timpului, a declarat Andrei T., care este de doi ani vânzător într-un magazin central de profil. Nimic spectaculos, dar se pare că filmul pe DVD nu se află în pericol de a dispărea prea curând. La mare căutare sunt desenele animate clasice, gen Disney sau Hanna-Barbera, cumpărate, în general, de părinți pentru copii lor, probabil din cauza ofertei dezastruoase a canalelor de desene animate de astăzi. În rest, ca și în cazul muzicii, se caută ultimele apariții. În general, muzica străină și filmul străin sunt mai căutate decât muzica și filmul românesc. O situație diferită putem întâlni într-o librărie care comercializează și CD-uri muzicale. Cartea tipărită se află într-un trend descendent, în ce privește vânzările, însă, comparativ cu aceasta, CD-urile și DVD-urile muzicale au un viitor mai optimist. Muzica clasică își are publicul său bine format, dar acesta nu este atât de mare încât să absoarbă oferta. Muzica românească veche și de petrecere și-a apropiat, însă, o felie substanțială a vânzărilor. Melomanii nu ocolesc nici jazz-ul sau muzica pop veche, fără să se calce prea mult în picioare, însă. Pirateria online va rămâne un fenomen important, ce va continua să facă industria de muzică și cea de film să „sângereze” abundent, dar nu va sucomba nici una.