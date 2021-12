Incredibil! Directorul Teatrului de Stat Constanța, profund dezamăgit! „Nu mai avem unde juca!”

La Casa de Cultură am mai avut discuții, dar costurile de închiriere sunt foarte mari, pe de o parte. Și nu costurile erau o problemă atât de mare pe cât faptul că trebuia să ne pliem programul în funcție de agenda altor concerte și spectacole invitate sau evenimente care se întâmplă pe această scenă. Mi s-a spus clar că ei nu pot renunța, pentru că veniturile lor principale vin din aceste închirieri ale diferiților impresari care vin de la București. Nu solicitasem să renunțe, dar să stabilim niște zile fixe. Trei-patru zile luăm noi sala... dar domnul director nu a fost de acord. Nici eu nu vreau ca programul teatrului să-l facem în funcție de evenimentele lor, pentru că mai rău ne-am încurca.



- Dar la Centrul „Jean Constantin” ați încercat?



- Am avut o discuție de principiu cu președintele, dar problema este că nici cei de la Centrul „Jean Constantin” nu sunt încântați de ideea de a ceda. Tot așa, ar trebui să ne pliem în funcție de programul de filme și am impresia că și acolo au început să vină tot mai des tot felul de spectacole aduse de impresari, cu sală închiriată. Solicitarea noastră a fost pur și simplu de a închiria noi sala, ca să o putem amenaja în sală de spectacole de teatru. Scena este extrem de îngustă, are patru-cinci metri, și la momentul acesta nu poate fi folosită. O scenă de teatru are nevoie de minimum 15 metri adâncime. Am fi putut face modificările, dar pentru asta ar fi trebuit să o luăm noi în administrare.



- Ce soluții ar mai exista pentru ca actorii Teatrului de Stat să urce din nou pe scenă, pentru că vorbim, totuși, de cel puțin 18 luni de șantier?



- Noi vom urca pe scenă, dar trebuie să găsim soluții. Pentru actorii Teatrului de Stat, reîntoarcerea pe scena lor ar însemna să joace în sediul de pe str. Mircea cel Bătrân, pentru că se știe că acolo a funcționat până în anul 2004, din 1952, când a fost inaugurat. Și acesta este un episod extrem de dureros. După ce că a fost dat afară de acolo, acum, când avem nevoie și nu avem unde juca efectiv, toată lumea ține ușile închise.





Și suntem cu repetiții, avem proiecte, avem actori. Avem trei spectacole care se vor face până în luna martie, producții proprii și nu avem unde să le prezentăm publicului.





Programul nostru este extrem de încărcat, repetițiile sunt în toi. Acum lucrăm la un spectacol muzical al Adei Milea, după Gelu Naum – „Insula”, care ar trebui să aibă premiera pe 15 ianuarie.





Singura veste bună este că o să preluăm înapoi Teatrul de Vară Soveja, pentru că ni s-a luat fără niciun motiv anul acesta, în luna februarie. Sper ca, măcar pe perioada verii, să putem organiza o stagiune estivală, cu invitați din afară, așa cum trebuie.



- Adică până în vară spectatorii constănțeni nu vor putea să vă revadă?



- Nu, nu, vă promit că vom găsi o săliță, undeva, și tot facem mici spectacole studio. M-am gândit la sala de la Colegiul „Regina Maria”, dar și acolo se lucrează la reabilitarea scenei. M-am gândit la Palatul Copiilor, am trecut în revistă toate variantele posibile. Am încercat și la Teatrul „Căluțul de mare” măcar să scoatem premiera Adei Mile, dar ni



s-a spus și acolo că au spectacolele lor...





Din păcate, nu-i o lume foarte solidară. M-am așteptat la mai multă solidaritate din partea breslei, dar nu există. De parcă nu ar administra bunuri publice, care ar trebui să funcționeze în interesul comunității locale. În alte orașe, când o instituție trece printr-o situație similară există mai multă solidaritate. Adică toate celelalte instituții își deschid ușile... haideți la noi, veniți jucați, vă oferim două weekenduri.





Cumva și situația în care ne-am trezit este foarte stranie. Clădirea aparține Primăriei, au băgat sala în renovare, pentru că pe ei nu-i interesează unde o să jucăm noi, care aparținem de Consiliul Județean. Și care nu are nici el variante să ne ofere.



O să mai încerc și la Pavilionul Expozițional să caut un spațiu, poate să-l amenajăm repede, să putem juca în luna ianuarie. O să mai jucăm în Năvodari, la Casa de Cultură, și prin alte instituții în județ. O să mergem în deplasări, o să jucăm în turnee.





Ultima reprezentație pe scena Teatrului de Stat a avut loc pe 23 octombrie și, la mai bine de o lună de la deschiderea șantierului, alte noi spectacole nu s-au mai anunțat. Întrebat în legătură cu această absență, Erwin Șimșensohn, directorul teatrului, ne-a relatat odiseea căutărilor, dar mai ales a incredibilelor refuzuri de care se tot lovește.- Noi suntem în pline repetiții acum, pregătim chiar mai multe proiecte. Din păcate, nu am găsit o soluție alternativă unde să ne susținem reprezentațiile. Pentru că, din nefericire, am fost refuzați de conducerea Teatrului „Oleg Danovski”, căreia i-am solicitat un parteneriat prin care să ne susținem reprezentațiile în acel spațiu, alături de ei. Doamna director mi-a spus că are prea multe activități și nu poate să împartă sub nicio formă spațiul.