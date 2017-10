Incredibil! De zeci de ani, Constanţa adăposteşte o icoană făcătoare de minuni

6

traiti in legea DOMNULUI IISUS HRISTOS si nu veti gresi niciodata

Oameni buni,nu este de glumit cu credunta LUI DUMNEZEU,sa aveti frica de DUMNEZEU si frica mortii vesnic inaintea ochilor si nu veti gresi niciodata si va veti intari in credinta si apoi veti putea vedea minunile LUI DUMNEZEU.Orice minune o vezi cu ochii trupesti si o poti simti cu inima numai daca vrei sa traiesti in legea LUI DUMNEZEU altfel nu poti vedea si simti decit ceti dicteaza constiinta traita in legea ta si a celui rau.Dumnezeu sa poarte de grija la toata lumea si mie pacatoasa.