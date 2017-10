Incredibil, dar… adevărat. Şcoala din Constanţa unde banii nu sunt o problemă

Incredibil, dar… adevărat. Școala din Constanța unde banii nu sunt o problemă

Ani de-a rândul cântată ca fiind una dintre unitățile de învățământ cu fițe ale Constanței, unde se ajunge doar „dacă-ți permiți”, Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica“ este, de câțiva ani, după cum afirmă chiar directorul Aneta Dragnea, una dintre instituțiile cu cel mai îndestulător buget asigurat de Consiliul Local Constanța.Cum este posibil să faci investiții masive în clasele școlii fără aportul părinților ne-a explicat prof. Dragnea, managerul unei unități cu 1.200 de elevi, al cărei buget poate stârni invidia colegilor. „Cel puțin de trei ani de când avem bugetare proprie, în funcție de numărul de elevi, ne gestionăm acest buget și din el zugrăvim clase, schimbăm parchet, am achiziționat 160 de băncuțe noi, plătite din bugetul școlii. Vara aceasta am zugrăvit șase săli de clasă care nu erau vopsite de curând, am schimbat parchet în cinci săli de clasă, din banii școlii. În urmă cu un an-doi, am dotat toate sălile de clasă cu unități centrale, cu plasme și, unde nu sunt, există videoproiectoare și ecrane. Cel puțin anul acesta nu am mai vrut să băgăm bani în aparatură, pentru că sunt super dotate clasele, și am făcut o igienizare completă a unității. Am amenajat o scenă în curtea școlii și am pus pavele, totul din banii școlii, din bugetul propriu. Nu există sală de clasă cu mobilier vechi, cu dulap vechi, cu parchet vechi. Anul acesta, părinții nu au investit niciun leu în clasele școlii noastre. Deja ne putem permite multe fără sprijinul material al părinților. Nu știu ce și-ar mai putea dori”, a precizat prof. Dragnea.Ea a mai precizat că renumele școlii nu a fost construit decât prin prisma rezultatelor elevilor și dascălilor. „O fi școală de fițe, dar și rezultatele ne-au adus acest prestigiu, că doar de aceea se înghesuie toată lumea la înscrieri, iar părinții își fac vize de flotant. Și dacă în alți ani exista o migrație cumplită a elevilor de clasa a V-a către colegiile constănțene, acum văd că s-au mai potolit, motiv pentru care bugetul nostru este îndestulător”, a mai precizat prof. Dragnea.După ce am asistat și la un moment în care învățătoarea de la clasa a II-a D, Marioara Pelican, a ținut să-i transmită directoarei mulțumirile părinților pentru modul cum arată clasa, am încercat să aflăm de la președintele asociației de la clasa I B, Cristina Ionescu, dacă totuși părinții au strâns bani pentru anul școlar 2014-2015. „Din inițiativa noastră, fără să ne impună cineva, am strâns o sumă minimă, doar din dorința de a le ușura viața propriilor noștri copii și pentru a se aproviziona clasa cu diverse consumabile de igienă proprie”, a mai adăugat respectiva mămică.Pe de altă parte, Emil Matei, pre-ședintele asociației de părinți al Școlii „Gheorghe Țițeica”, ne-a declarat că sumele care se vehiculează legat de această instituție sunt neadevărate. „De trei ani de când dețin această funcție, conducerea școlii a apelat la fondul asociației pentru plata pazei și pentru alte diverse nimicuri pe care nu le poate deconta din bugetul primit de la Consiliul Local. Și tot de trei ani, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu reprezentanții părinților ne implicăm în premiera anuală a celor mai deștepți elevi, pentru a-i impulsiona în obținerea de rezultate”, a mai afirmat Emil Matei.Oare mai există asemenea școli în municipiul Constanța? Așteptăm comentariile dvs. pe site-ul oficial www.cugetliber.ro.