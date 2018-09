INCREDIBIL! Copiii din clasa I învață că 12 este mai mare decât 16

Un nou manual cu probleme, dintre cele publicate de editura Ministerului Educației. Din manualul de „Matematică și explorarea mediului” pentru clasa I, elevii învață că numărul 12 este mai mare decât 16, SCRIE DIGI24.ROAceastă greșeală este la pagina 25 a manualului de „Matematică și explorarea mediului”, publicat de Editura Didactică și Pedagogică, sub autorii Tudora Pițilă și Cleopatra Mihăilescu.Inițial, informația este prezentată corect, cu simbolul de mai mic aferent. Însă, eroarea apare atunci când este reluată informația: „Citim: 12 este mai mare decât 16”.Greșeala a fost semnalată de un telespectator Digi24.Acesta nu este singurul manual cu probleme. În contextul începerii noului an școlar, în presă au apărut informații cu privire la greșeli și în manualele de geografie și biologie pentru clasa a VI-a.Astfel, primul manual de Biologie de clasa a VI-a, conceput de Editura Pedagogică a Ministerului Educației, are erori grosolane: inima și ficatul sunt poziționat greșit într-o fotografie care le prezintă elevilor organele omului. O altă eroare este în legătură cu vasele de sânge - acestea au când 160.000, când 96.000 de kilometri. În plus, elevii sunt întrebați „Cine și cum se produce urina?”. Mai mult, în manual sunt foarte multe greșeli de gramatică.Greșeli au fost descoperite și în manualul de Geografie, tot de clasa a VI-a. Este vorba despre poziționarea greșită pe hartă a unor orașe sau nume de orașe scrise eronat.