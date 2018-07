Începe "vânătoarea" de studenţi! Se dă startul pentru înscrierile la facultăți

Începe "vânătoarea" de studenți! Se dă startul pentru înscrierile la facultăți

Astăzi începe înscrierea pentru admiterea la facultate. Și anul acesta se anunță o luptă strânsă între universități, pentru fiecare student, având în vedere procentul mic al absolvenților de clasa a XII-a care au promovat Bacalaureatul.„Locuri sunt, tinerii să vină!”, este mesajul transmis de rectorii Universității „Ovidius” și Universității Maritime Constanța care susțin că inclusiv procedura de admitere a fost simplificată.Universitatea „Ovidius” scoate la concurs anul acesta 1.360 de locuri bugetate și 3.500 la forma de învățământ cu taxă. Rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, este conștient că procentul slab obținut de liceeni la examenul de Bacalaureat îi va afecta și se așteaptă la mai puțini candidați.„Este posibil să avem suficienți candidați. Poate că unii tineri nu mai pleacă la București sau alte centre universitare. Spre exemplu, unii caută mai multă stabilitate, alții vor să stea cu părinții, dar există și o categorie de proaspeți absolvenți care vor să fie independenți”, susține rectorul. Acesta precizează că a observat că, în ultimii ani, a scăzut nivelul de pregătire al tinerilor și că tot mai mulți dintre ei vor să învețe cât mai puțin și să obțină diploma de absolvire.„Sunt foarte puțini cei care sunt dedicați studiului”, este de părere prof. univ.dr. Sorin Rugină.Cu toate acestea, universitatea s-a adaptat mereu la situație și a încercat să le asigure o serie de facilități viitorilor studenți. Spre exemplu, anul acesta a crescut la nouă numărul facultăților la care înregistrarea dosarelor se va putea face online. Desigur, există și specializări, cum ar fi Medicina, unde înscrierile se vor face în sistemul clasic. Cu toate acestea, ei se așteaptă la o scădere a numărului de studenți, dar speră ca aceasta să nu fie, însă, atât de „brutală”. De aici, bineînțeles, vor avea și facultăți care vor avea venituri mai puține.Totodată, instituția de învățământ superior va avea 47 de locuri în plus față de anul anterior. La cifra de 4.860 de locuri se adaugă cele 620 de locuri la Masterat și alte 23 la Doctorat. Așadar, având în vedere faptul că anul acesta au absolvit doar 61% dintre liceeni, există posibilitatea ca o parte din locuri să rămână neocupate. Spre exemplu, anul trecut, universitatea a rămas cu circa 600 de locuri neocupate, dintre care majoritatea la Construcții.Referitor la taxe, pentru anul 2018 - 2019, acestea au suportat o majorare de 10%. Singura facultate la care taxa este la fel ca și cea de anul trecut este Medicina. Aici, taxa de școlarizare este în cuantum de 7.000 lei. La Informatică, taxa anuală este de 3.800 lei, 5.000 lei la Științe Aplicate și Inginerie, 3.900 lei la Construcții, 3.700 lei la Științele Naturii, 3.600 lei la Psihologie, 3.700 lei la Litere, 6.500 lei la Arte etc.„Sistemul nu reușește să-i trezească pe liceeni la viață!“La rândul său, rectorul Universității Maritime din Constanța (UMC), prof. univ. dr. Cornel Panait, a declarat că instituția este pregătită pentru această primă sesiune de admitere, numărul total pe care îl scoate la concurs fiind de 1.200 de locuri, din care 128 bugetate. La acestea se adaugă, suplimentar, câte un loc la forma de învățământ fără taxă pentru fiecare specializare în parte. Acest loc va putea fi ocupat de primul care se califică sub numărul celor admiși pe locurile bugetate.Ca și în anii trecuți, examenul de admitere se susține numai pentru locurile bugetate, după care urmează faza a doua, cea de admitere pe bază de dosare. Oricum, a precizat rectorul, faptul că un candidat este declarat înmatriculabil, asta nu înseamnă că va fi și înmatriculat, pentru că, din experiența anilor trecuți, „unii vor alege alt drum, dar vor să vadă dacă aici pot fi admiși”.În privința modului în care este susținută admiterea, este același din ultimii 20 de ani, adică pe baza unui examen scris, ale cărui subiecte sunt elaborate de profesorii UMC cu o seară înainte. Partea bună a lucrurilor este că lucrările sunt corectate pe loc, deci când candidatul pleacă, știe care este punctajul obținut.Concursul de admitere la UMC nu se va termina în luna iulie, ci va continua până în septembrie, candidații având posibilitatea, în tot acest timp, de a-și retrage dosarele.Ca și rectorul de la „Ovidius”, cel de la UMC este de părere că procentul de absolvire de la Bacalaureat îi va afecta.„Acest procent ne spune că ce dorim noi să facem în mediul universitar ar trebui să facem. Noi ne-am angajat cu un liceu din Constanța că am fi dispuși să acordăm consultanță și suplimentarea pregătirii prin laboratoare sau pregătire în afara programului lor școlar. Până acum, nu am primit niciun suport, iar asta nu spune că profesorii de la liceu sunt slab pregătiți. Nu. Această situație spune că liceenii sunt slab pregătiți, că sistemul nu reușește să-i trezească la viață. Faptul că le oferim niște laboratoare performante, care au capacitatea să trezească interesul tinerilor, vine ca o ofertă pro bono și cred că este un stimul care să-i cutremure un pic pe liceeni și să le deschidă mintea. Referitor la procentul de promovare al Bacalaureatului, acesta îngreunează foarte tare situația, pentru că este posibil să înmatriculăm mai prost anul acesta”, a explicat rectorul.El a mai declarat că din cinci părinți de elevi care termină liceul, cel puțin trei spun că au optat pentru facultăți din afara țării, dar opțiunea le aparține.„Deci, dacă din cinci, trei pleacă în străinătate, atunci, în sistemul educațional din România trebuie căutate soluții, pentru că nu poți continua să finanțezi universitatea proporțional cu numărul de studenți pe care îl ai acum decât dacă vrei să scazi calitatea”, a concluzionat rectorul Universității Maritime.