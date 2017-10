Începe selecţia decanilor la Universitatea Ovidius

1

Praf in ochii fraierilor... de la Minister

Presa nu mai dati stiri fara acoperire! La Ovidius nu este nici un fel de concurs pentru decani. Epure deja i-a ales pe decani iar acum nu asistam decat la o parodie organizata pentru ochii fraierilor, in special a celor din ministerul educatiei. Care vor sa para fraieri! Decani ce vor fi numiti sunt primii de pe listele afisate :Ceamitru medicina generala, Spatariu stiinte economice, Popescu fizica, Moise teologie, Nicolae inginerie, Fulea litere, Plopeanu istorie, Frunza psihologie, Florea constructii, Panaitescu stiintele naturii, Flaut matematica, Serban drept, Sava farmacie, Caraiane medicina dentara, Hantiu arte, Stanculescu educatie fizica. Eventualele diferente fata de aceasta lista pot proveni din sforarii de ultimul minut. Oricum Epure va duce intr-adevar universitatea in A cu o multime de lectori pe functie de decani! Presa din pacate ii face in continuare jocul lui Epure- impreuna cu ministerul care se face ca nu vede- la propaganda mincinoasa inceputa ce a contribuit la alegerea ca recor. Este adevat ca decisiv a fost votul cadrelor didactice din universitatea Ovidius. Acestia au aratat ca in majoritate sunt corupti, au intrat prin spaga si iau in continuare spaga, nepasandu-le de ce spune lumea. Vor un rector care sa ii lase in pace, sa le asigure un post caldut in care nu muncesc dar iau bani de la studenti. Halal universitate!