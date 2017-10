Începe săptămâna educaţiei permanente

Începe săptămâna educației permanente

Astăzi, la Palatul Copiilor Constanța, se deschide cea de-a VIII-a ediție a „Festivalului Național al Șanselor Tale". Târgul ofertelor de educație permanentă este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu parteneri economici și sociali, și se desfășoară în perioada 5 -10 noiembrie 2007. Festivalul are ca scop creșterea numărului de beneficiari ai educației de-a lungul întregii vieți. Manifestarea este inclusă în planul de acțiune al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru implementarea Strategiei Formării Profesionale a Adulților pe termen scurt și mediu, la direcția de acțiune „Conștientizarea cu privire la beneficiile formării profesionale pentru persoane, întreprinderi și alți factori interesați". Anul 2007 a fost declarat Anul European al Șanselor Egale pentru Toți, iar ediția din acest an are drept slogan „Educația pentru egalitate de șanse".