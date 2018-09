Începe pretestarea Cambridge a elevilor constănţeni

Începe pretestarea Cambridge a elevilor constănțeni

Duminică, 16 septembrie, între orele 10.00 și 14.00, Centrul „Neuron English Romania”, în parteneriat cu Centrul de examinare „Eurolingva” organizează pretestarea Cambridge „Test your English”. Aceasta va avea loc la sediul Universității „Ovidius”.În cadrul evenimentului vor avea loc simulări ale examenelor pentru nivelurile YLE (Starters, Movers, Flyers) - paper based și pentru nivelurile KET și PET - computer-based.Potrivit organizatorilor, participarea la pretestările gratuite oferă elevilor șansa de a-și afla nivelul real de limba engleză. În același timp, elevii obțin experiență și încredere în sine, familiarizându-se cu formatul examenelor Cambridge și învățând să-și gestioneze emoțiile și timpul.La aceste sesiuni de pretestare vor participa toți copiii din Constanța, care au între șase și 15 ani și care nu au participat la vreun eveniment de testare sau examen Cambridge în ultimul an. În același interval de timp, părinții sunt invitați la seminarul „Keep calm and enjoy learning english”, unde se va discuta despre importanța testărilor Cambridge în evoluția școlară și profesională a copiilor și despre cele mai bune metode de dezvoltare a abilităților lingvistice.