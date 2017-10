Începe Cupa Liceelor la Street Dance

Elevi constănțeni din zece licee participă duminică, 11 aprilie, la faza locală a competiției Cupa Liceelor la Street Dance, un eveniment organizat de școlile de dans Diamonds Club Constanța, în parteneriat cu One Beat București. Concursul va începe la ora 15, la Casa de Cultură, acolo unde liceenii se vor lupta cu armele talentului pentru titlul de cei mai buni dansatori de street dance. Astfel, îi vom putea vedea evoluând pe elevi de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, Colegiul Comercial „Carol I”, Liceul Teoretic „Decebal”, Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații, Grup Școlar Industrie Alimentară, Liceul Teoretic Techirghiol, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Cupa Liceelor la Street Dance desemnează, în fiecare an, campionii la street dance din România, la ediția precedentă participând 100 de licee din întreaga țara. Anul trecut, locul I a fost ocupat de elevii Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, care a impresionat juriul prin performanțele lor. Tot la ediția din 2009, Genil Hasim, de la trupa Diamonds a obținut titlul de Cel mai bun dansator la categoria Seniori, în timp ce constănțeanului Roberto Done i-a revenit distincția pentru cel mai bun dansator la Juniori, iar Constantin Cristiu, coordonatorul trupei Diamonds și organizatorul fazei locale a concursului, s-a clasat pe poziția de cel mai bun lider de trupă. De la evenimentul de duminică nu vor lipsi muzica hip hop live, interpretată de doi elevi ai Colegiului de Artă, care au compus special o melodie pentru Cupa Liceelor la Street Dance.