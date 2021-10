Începe competiţia internaţională dedicată tinerilor pianişti

În competiţie s-au înscris 81 de concurenți din multe orașe din România dar și din America, Marea Britanie, China, Indonezia, Vietnam, Polonia, Republica Ceha, Macedonia, Armenia, Rusia, Republica Moldova, Belgia, Slovacia, Ucraina, Malaysia, Thailanda, Turcia, Australia.





Toţi iubitorii de pian sunt invitaţi să urmărească prestaţiile artiştilor, evenimentul cultural şi gala de premiere pe pagina de facebook a proiectului şi pe canalul de youtube al Asociaţiei Nihil Sine Arte.





Tinerii artişti instrumentişti vor avea ocazia să-și exprime talentul într-o competiție de nivel înalt, al cărei juriu este alcătuit din personalități artistice și pedagogice din România și din străinătate, precum Verona Maier, Toma Popovici, Thomas Böckheler, Boldizsár Csicky, Florian Mitrea, Daniel Goiţi, Alina Deleanu şi Daniela Vlădescu.





Competiția va avea loc într-o singură etapă, pe mai multe grupe de vârstă, 7 - 9 ani, 10 - 12 ani, 13 - 15 ani, 16 - 18 ani şi 19 - 28 ani. Se vor acorda premii în bani pentru toate categoriile de vârstă, recitaluri, 3 premii speciale „concert cu orchestră” şi masterclass-uri de pian în România şi Germania. Premiile vor fi acordate tuturor categoriilor din concurs, fără discriminare de vârstă, etnie, naționalitate sau alte criterii.





Concursul „Constanța International Competition - Festival for Young Pianists” a debutat la Constanța în anul 2018 din dorinţa de a susţine arta şi cât mai mulți tineri pianiști din România și din străinătate, şi s-a dovedit a fi un succes datorită numărului mare de pianişti înscrişi, număr ce creşte de la an la an. Proiectul este finanţat de Primăria Municipiului Constanța si are o valoare totală de 82.200 lei.





Cea de-a patra ediţie a concursului internaţional „Constanța International Competition - Festival for Young Pianists” începe joi, 28 octombrie, şi se va desfăşura, timp de trei zile, în mediul online. În cadrul competiţiei au ocazia să îşi exprime talentul şi pasiunea pentru pian cei mai buni tineri pianiști din Constanța, România dar și din străinătate. Proiectul este organizat de Asociația Nihil Sine Arte, în parteneriat cu Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Camerloher Musikschule Murnau, Germania, Fundația ACUMM, România.