Astăzi, la Capidava

Începe Academia de Vară Atlantykron - Insula viitorului

Între 2 și 11 august, la Capidava, județul Constanța, se va desfășura Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction Atlantykron - ediția 24.Purtând genericul „Ferestre către viitor”, această academie non-formală are ca scop educația tinerilor, reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel și predau gratuit cursuri tinerilor interesați) și teh-nologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de un kilometru pătrat.Este un fenomen unic în România, un loc în care se desfășoară demonstrații științifice și cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele. Loc spiritual, legat profund de istoria de milenii a castrului Capidava care încă stă în picioare pe mal, Atlanty-kron este o insulă a viitorului, în mijlocul unui prezent prăfuit. Este un loc în care generații de ado-lescenți învață că au puterea de a stăpâni Pământul cu mințile lor, cu știința lor, cu intenții bune.Personalități de marcăProgramul este organizat de către Centrul pentru Studii Complexe și Fundația World Genesis din Statele Unite ale Americii, în parteneriat cu Fundația pentru Istorie, Cultură și Civilizație, Asociația Română pentru Sport și Cultură din București, Asociația STRING și Forum IT. Ca în fiecare an, sunt așteptați peste 400 de tineri participanți din toate zonele tării, dar și din S.U.A., Italia, Macedonia, Republica Moldova, India. Printre invitați, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, Italia și S.U.A.. Astfel, sunt așteptați să participe și să țină cursuri sau prezentări: Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, Guy Djoken, președinte al Asociației Cluburilor UNESCO, directorul Centrului UNESCO pentru pace din S.U.A., Roberto Quaglia, scriitor, vicepre-ședinte al Societății Europene de Science Fiction; Alexandru Mironov, scriitor, ziarist de știință, fondator al Programului Atlantykron, dr. Florin Munteanu, președintele Centrului pentru Studii Complexe, dr. Teodor Vasile, doctor în psi-hologie și în științe medicale alternative. Vor ține conferințe somități internaționale care au îmbrățișat proiectul Atlantykron și se vor afla pe Insulă în calitate de invitați virtuali: prof. dr. Eliot Sorel, un renumit expert internațional în managementul sistemelor de sănătate, autorul Michael Gelb, autoritate absolută în programele care stimulează și aplică gândirea creativă, învățarea accelerată și leadership inovator, dr. David Anderson, fondator al Fundației World Genesis, cercetător pasionat de experimentele în spațiu-timp, fondator al unui laborator american de cercetare a călătoriei în timp, ing. Ravi Prakash, membru al echipei NASA Curiosity Mission To Mars, care anul trecut a comentat în direct, în exclusivitate pentru parti-cipanții la Atlantykron, descinderea pe planeta Marte a robotului Curiosity.„Proiectul Atlantykron, pe care îl coordonez din 1990, reprezintă o parte importantă din viața mea. Rea-lizez că noi, organizatorii acestui eveniment, purtăm o mare respon-sabilitate, deoarece contribuim la formarea tinerilor și încercăm să îi ajutăm să devină mai creativi, să aleagă un drum în viață. O spun cu mândrie: Atlantykron a influențat destinele multor oameni”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron.