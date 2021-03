Încep simulările probelor de Bacalaureat. Reguli stricte în centrele de examen

Testarea debutează luni, cu examenul scris la limba şi literatura română. Proba începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor le va fi măsurată temperatura. Vor fi asigurate măşti şi dezinfectanţi, iar încăperile vor fi igienizate în prealabil. În sălile de clasă simulările se vor desfășura prin stabilirea locurilor în ordine alfabetică, pe clase, fără a amesteca colectivele de elevi.



Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de simulare au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Este interzisă introducerea în sălile de simulare a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).







Notele nu se trec în catalog!





Rezultatele obținute de elevi la simulările naționale vor fi comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.





Marţi, 23 martie, este programată proba obligatorie a profilului, miercuri, 24 martie, va avea loc proba la alegere a profilului, iar joi, 25 martie, cea la limba şi literatura maternă.





„Ne dorim ca aceste simulări să fie tratate cu seriozitate de către elevii noştri deoarece reprezintă o etapă de exersare a cunoştinţelor asimilate până în prezent, o etapă care le poate oferi o imagine clară a nivelului de pregătire, precum şi a modalităţii în care se derulează un examen naţional”, a declarat prof. Sorin Mihai, inspectorul şcolar general.





Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a stabilit 61 de centre de simulare la nivel judeţean, din care 31 de unităţi de învăţământ liceal sunt în municipiul Constanţa. „Simularea se desfăşoară în baza prevederilor legislative care reglementează derularea examenului de Bacalaureat 2021, precum și a normelor dispuse prin Ordinul ministrului Educației și al Sănătății pentru organizarea activităţii în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2”, a anunţat inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai.