Încep înscrierile la master, la Universitatea „Ovidius”

1

Master cu Bursa

Program de masterat cu bursa 1700 lei/luna pentru toti masteranzii. In plus: stagii de dizertatie de 6 luni, cu bursa (ex: 750 euro/luna) la Paris, Grenoble, Berlin, Lubeck etc. pentru toti masteranzii. Dotari de ultima generatie. Legaturi cu industria: firme de soft aparate foto digitale, eye tracking, retelistica etc. Inscrieri: pana pe 19 septembrie 2012. (mai avem 21 locuri disponibile). Mai multe detalii pe site (www.master-items.ro)