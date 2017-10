Încep cursurile la masteratul româno-francez

Facultatea de Drept si Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius" Constanța și Universitatea „Lille 2- Droit et Santé" din Franța deschid astăzi, de la ora 12, cursurile universitare din cadrul Programului de Masterat Științe Administrative-guvernare și administrație publică europeană. Masteranzii au fost selecționați în urma unui interviu în limbile franceză sau engleză, de către o comisie compusă din directorul Programului de Masterat, prof. Stéphane Guerard, și profesor Michele Breuille. Studenții sunt înmatriculați la cele două universități și vor beneficia de toate drepturile cuvenite atât în România, cât și în Franța. La finalul cursului, absolvenții vor primi diplomele Ministerului Educației din Franța și din România, precum și „Certificate de competență lingvistică". Cursurile debutează prin modulul susținut de doi profesori francezi, Christian Wallon-Leducq și Sylviane Morson, luni, 8 octombrie, orele 14. Programul de masterat are o durată de patru semestre și își propune să ofere o nouă dimensiune formării și educației academice în domeniul instituțiilor europene, al studiului și cercetării acțiunii publice de guvernare și administrație publică europeană.