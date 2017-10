INCENDIAR! / Ce spun AROMÂNII despre declararea lor "ROMÂNI DE PRETUTINDENI"

4

despre Vlahi (aromani)

Imi pare rau ca domnul asa-zis profesor Cusa spune asemenea tampenii. Nicaiari in lume nu exista ceea ce a spus el: "titulatura de macedo-aro-mâni, nu vlaho-aromâni. Noi suntem urmașii romanității din Macedonia, patria noastră". In toate cartile de istorie (inclusiv cele scrise de straini), exista doar: TARA VLAHILOR, UNGROVLAVIA . (TARA VALAHILOR DE LANGA UNGURI). Ce spunse acest profesoras sunt niste aberatii istoriceSa publine Cugetul Liber o harta cu tot arealul pe care erau imprastiati vlahii si sa vedem apoi daca mai sustine aceste tampenii! "Aroman" oricum este un termen .."tarziu" ca asa zic asa. Termenul corect este VLAHI (de la voloch-oameni de langa munti)!!! Si aici avem:vlahi dunareni, vlahii-valahi, ungro-vlahi, vlahii nistreni din tinutul Olbiei, vlahii din Serbia, vlahii balcanici, etc! Deci din Macedonia pana pe Tisa in sus, Tara Romaneasca pana in Olbia toti suntem VLAHI!! inclusiv romanii. E rau ca s-a ajuns pana acolo, pentru niste interese personale ale unor personaje, un profesoras ca dl Tusa Enache sa "predea" asemenea aberatii.