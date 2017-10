Încă puţin şi intrăm în Postul Crăciunului

1

Despre craciun !

Numim postul Craciunului, in loc sa spunem : postul ce vesteste Nasterea DOMNULUI IISUS HRISTOS ! Iertatzi-ma ! Sa spunem crestineste, sa nu ocolim sarbatoritul, pe Domnul nostru IISUS HRISTOS ! LA INVIEREA DOMNULUI, spunem : Paște, in loc sa spunem INVIEREA DOMNULUI ! Iepurșul a luat locul MIELULUI, adica lui HRISTOS, care a mers la moarte, spre taiere ca un miel bland si nu ca un iepuraș. Sa nu amestecam varza cu, capra si capra cu varza, ca nu-i bine si nici drept pentru IMPARATUL LUMII SI A TOT CE EXISTA IN CER SI PE PAMANT !