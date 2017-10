ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ DE VACANŢĂ PENTRU ELEVI! Schimbări importante în structura noului an şcolar

6

trimestre da!

La modul cum e structurata materia acum e o mare bataie de joc!Trimestre da! nu ca o nostalgie a vremurilor trecute! ci pentru o mai buna organizare a materiei,.Teza din primul semestru se da dupa 2 luni de scoala iar cea din semestrul doi dupa 4 luni!Vacantele intrmediare pot face aceasta separare in 3 a anului scolar..Nu mai spun ca materie e prea multa si in plus la scoala nici nu se parcurge toata!15-20% ramane necunoscuta. In Clasa urmatoare se porneste cu goluri!Si cercul vicios nu se mai termina!

Răspuns la: An scolar 2017-2018

Schimbările sunt acceptate,f.bine!Daca erau si acum cele,,3semestre" ar fi fost și mai bine!