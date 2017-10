"Încă mai cred în şansa unui învăţământ de calitate"

Coralia Chendru, un dascăl de nota 10:

"Încă mai cred în șansa unui învățământ de calitate"

Coralia Chendru a reușit, luna trecută, performanța notei maxime la examenul de definitivat și are mare încredere în sistemul educațional românesc. Tânăra educatoare spune că și-a ales această profesie îndrumată de părinți, dar și pentru că, fiind un produs al școlii românești, a simțit că lucrurile trebuie și se pot face și altfel.În ceea ce privește sistemul de învățământ românesc, Coralia spune că, de-a lungul timpului, s-a confruntat deseori cu tendința sa de supraîncărcare informațională: „Este un sistem lipsit de aplicabilitate, bazat, preponderent, pe învățare reproductivă, fără a fi pusă în valoare gândirea critică, imaginația, creativitatea, înțelegerea”.Tânăra se caracterizează ca fiind o fire extrem de ambițioasă și face tot posibilul ca tot ceea ce își propune să-i și reușească. Anul acesta, ea a reușit performanța de a obține nota 10 la examenul de definitivat, în afară de Coralia, la nivelul județului Constanța nemaiexistând decât o singură per-soană cu aceleași rezultate.Coralia ne-a declarat că a reușit mai ales datorită faptului că pune suflet în ceea ce face, dar și pentru că are norocul de a fi înconjurată de oameni de la care are mereu ceva de învățat.„Dincolo de nota 10 pe care am obținut-o la examenul de definitivat, contează mult mai mult pentru mine aprecierea și încrederea celor din jur, interacțiunea productivă pe care o am cu părinții copiilor pe care îi educ, dar și bucuria și nerăbdarea cu care cei mici mă așteaptă în fiecare zi la grădiniță”, a subliniat tânăra educatoare.Având în vedere rezultatele de excepție obținute, am întrebat-o pe aceasta cât timp s-a pregătit, pentru a ajunge la asemenea performanțe.„Despre cât am învățat pentru definitivat, poate spre surprinderea multora, vă spun că nu m-am pregătit în mod special, deoarece tot parcursul anilor de școală a însemnat o învățare continuă. Bineînțeles că rezultatul a fost unul pe măsura efortului depus, dar nu singurul de acest fel: nota 10 la proba de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, media 10 în primul an de facultate au fost, de asemenea, surse de satisfacție. Sunt sigură că și premiile pe care le-am obținut la olimpiadele naționale (psiho-pedagogie), cursurile din cadrul facultății, mediul educațional de excepție din grădiniță, dorința de schimbare, toate au contribuit, în aceeași măsură, la acest rezultat”, a declarat Coralia Chendru.Referitor la planurile sale de viitor, acestea sunt îndreptate tot spre domeniul învățământului. Mai mult decât atât, dascălul își dorește să ajute la conturarea unor noi valori, dar mai ales să antreneze minți, să încurajeze gândirea creativă și să creeze fiecărui copil mediul potrivit în care el să se dezvolte.„Sunt sigură că cei mici sunt cei care mă inspiră și pentru care niciun efort nu ar trebui să fie prea mare. În plus, eu cred încă în șansa unui învățământ de calitate”, a subliniat Coralia.