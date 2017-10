Înalţi oficiali NATO apreciază şcoala constănţeană

Înalți oficiali NATO apreciază școala constănțeană

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prin rezultatele lor, elevii membri ai Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul Fundației Alumni a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța au atras atenția mediului educațional, științific și politic din diverse zone geografice. Recent, Codruța Barbu, Alexandra Bogatu, Răzvan Marinescu, Ionuț Mihalcea, Ozgür Osman, Alexandra Pavel, Monica Păun, Dana Pisică, Mihai Roman, Adrian Velicu și subsemnatul, cei care au cucerit laurii unei noi mari victorii la un concurs de design spațial organizat la Houston, Texas, au fost invitați de către excelența sa ambasador Sorin Ducaru să participe la manifestări omagiale organizate de reprezentanța României la NATO. Programul oferit de organizatori a fost foarte încărcat și onorant pentru noi. În prima zi, specialiști angajați ai NATO, de diferite naționalități, au prezentat în forme condensate teme de mare actualitate pentru orientarea acestei organizații aflate în proces de permanentă actualizare. La fiecare briefing, elevii au cerut lămuriri suplimentare, iar cei care au conferențiat au oferit răspunsuri edificatoare. O interesantă informație primită din cel puțin două surse a dezvăluit că la noi, la aeroportul M. Kogălniceanu nu se află o bază NATO, așa cum se scrie și se afirmă mereu în media. Este un parteneriat între România și SUA. Dar au fost obținute foarte multe informații interesante despre activitățile NATO, asupra cărora invitații au de meditat mult timp de acum înainte. Discuțiile libere cu Excelența sa, ambasadorul României la NATO, au constituit o revelație pentru noi. Am avut bucuria să constatăm că diplomația românească are în aceste structuri o personalitate deosebită, un interlocutor plăcut, un fin psiholog și excelent cunoscător al politicii țării noastre, un foarte bun promotor al ei. Ambasadorul ne-a solicitat să menținem legătura cu reprezentanța României la NATO, să diseminăm impresiile noastre în țară și în special în mediul educațional. Am formulat și noi o solicitare ambasadorului: având în vedere interesul tot mai manifest al elevilor pentru științele spațiului, dovedit prin rezultatele de excepție ale elevilor noștri, credem că ar fi potrivit ca România să definitiveze mai rapid aderarea la ESA (European Space Agency). ROSA, Romanian Space Agency are o activitate prodigioasă și a manifestat interes și sprijin pentru activitățile elevilor, ce abordează științele spațiului, așa că un sprijin politico-diplomatic suplimentar ar fi foarte bine venit. Am afirmat că interesul nostru este ca tinerii care se formează acum pe diferite meridiane ale globului în cele mai renumite instituții de învățământ să se întoarcă în țară și să lucreze împreună în mediul lor natural. Cu ocazia recepției oferite de ambasador, elevii români au avut discuții interesante cu personalități marcante ale lumii politice contemporane, printre care și ambasadorul Italiei și Secretar General Adjunct al NATO, excelența sa Claudio Bisognero. Pe toată durata recepției, a cuvântului ambasadorului Sorin Ducaru și al altor oficiali, pe un ecran au fost prezentate imagini definitorii pentru realizările elevilor români. Cel mai mare interes au stârnit imagini ale unei așezări proiectate pe Lună, Balderol, dar și proiectul de insulă artificială în Marea Neagră, în legătură cu care au fost adresate foarte multe întrebări referitoare la țintele acestora: științifice, economice, turistice, dar și strategice. Dezinvoltura cu care s-au manifestat elevii a stârnit admirație sinceră în rândul invitaților, spre cinstea lor și mândria oficialilor români aflați în misiune la NATO și a Consiliului Europei. Consider că această manifestare a constituit încununarea unui lung șir de succese la care au participat și elevii noștri, incluzând aici și clasificarea liceului nostru pe primul loc în rândul liceelor românești la concursul „10 pentru România”, dar și acordarea în acest an a Premiului Fundației „Dan Voiculescu“ unui grup de elevi și profesorului lor pentru rezultatele importante obținute de-a lungul timpului. Este și un îndemn pentru noile generații de elevi angrenați în activitățile Centrului de Cercetări, care deja lucrează la proiecte din ce în ce mai interesante. Ion BĂRARU, profesor de fizică la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, coordonator al Centrului de Cercetări al Elevilor