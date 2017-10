Înălţarea Sfintei Cruci, la Dervent

Înălțarea Sfintei Cruci, la Dervent

Mâine, la mănăstirea Dervent, care are unul din hramuri Înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie va fi slujită de IPS Teodosie, de la ora 9:00, iar la ora 12:00 se va pleca în procesiune spre Izvorul Tămăduirii. Înălțarea Sfintei Cruci este zi de post deoarece ne amintește de patimile și moartea Mântuitorului.Dintre cele patru Sfinte Cruci care au existat inițial la Dervent - una mare și trei mai mici - după cum spune tradiția „crescute din pământ” - , în prezent se mai află două: cea mare, care are puteri tămăduitoare, este adăpostită în paraclisul din partea stângă a bisericii, iar cea mică se află în afara bisericii, în stânga altarului și la ea se vindecă animalele bolnave. Celelalte două cruci mici au fost scoase din pământ, după cum arată legenda, în timpul stăpânirii otomane.Sfintele Cruci de la Dervent, în jurul cărora de două mii de ani se revarsă mila și minunile lui Dumnezeu, sunt din piatră masivă și au mărimi diferite. Cea care se află în afara bisericii, cu dimensiunea de 0,67 m / 0,32 m, are brațele rupte și în jurul ei există obiceiul de a se așeza pungi cu grăunțe pentru animale. (sursa: www.dervent.ro)Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare închinată Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și evocă două evenimente deosebite din istoria ei. Primul este legat de aflarea lemnului Sfintei Cruci (pe Golgota), în secolul al IV-lea, de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare și înălțarea sa solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului la data de 14 septembrie 335.Cel de-al doilea este legat de readucerea lemnului Sfintei Cruci de la poporul persan, în anul 629, și depunerea lui în biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.Slujba va fi transmisă în direct de Radio Dobrogea.