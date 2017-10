În vizită la muzeele constănţene. Amforă cu seu de oaie cu o vechime de 1800 de ani

1

Si ?

Initial , am retinut tagurile : amfora romana , seu de oaie , comert , continuitate , si nu numai , dar nu am realizat legatura cu stramosii nostri , de care vorbea cu emotie , baiatul asta de la Muzeul Marinei ... Amfora este clar romana , dar seul de oaie , s-a demonstrat cumva , ca ar avea vreo legatura cu inaintasii nostri , ca se vorbeste si despre continuitate , in acest context ? Dar si comertul maritim , ar avea vreo legatura cu ... ai nostri inaintasi , ca aveau doar monoxile ? Abia dupa minute de reflectie , m-am luminat si mi-a picat fisa : ministrul PSD Daea si oaia noastra romaneasca ... De acolo se trage totul ! De la partid ! Seul de oaie , precis are la origine pe stramosii nostri - daci , ori ce-or fi fost ei : sciti , sarmati , latini , geti , greci , illiri etc. - care , dupa cum intelept si mandru si patriotic , spunea ministrul pesedist , aveau o relatie speciala cu oaia noastra Miorita ! Si careia , cum zice partidul , nu i-a pus frunza ca brand , sau ca acoperamant , dar i-a luat maul , seul , lana , laptele si carnea ...