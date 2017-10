În viteza melcului! Când se redeschide fostul Cinema "Republica"

Muncitorii și-au strâns schelele, scaunele au fost montate, ecranul, sonorizarea și tot ce ține de buna desfășurare a proiecțiilor,și nu numai, la fostul cinematograf „Republica“ s-a finalizat cu bine… Și totuși, incinta stă încuiată, în veșnicul stil mioritic.Reamintim că, la sfârșitul anului 2011, într-o ședință din ajun de Crăciun, consilierii județeni votau proiectul de reabilitare a clădirii în care a funcționat cinematograful „Republica”, cu intenția de a-l transforma într-un Centru multi-funcțional educativ pentru tineret, urmând a fi redenumit „Jean Constantin”.La cinci ani de la acea inițiativă, cinematograful ar putea fi redat publicului constănțean chiar în ajun de sărbători. Sau cel puțin așa ne declara, ieri, Ovidiu Chircă, purtătorul de cuvânt al Con-siliului Județean Constanța.„Cel mai probabil, va fi deschis înainte de sărbători. O dată exactă nu știm nici noi, pentru că depinde de cât de repede se mișcă instituții care nu sunt în subordinea noastră. Sunt necesare autorizația de funcționare de la Primărie, avize de la Direcția de Sănătate Publică, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență etc. Iar după obținerea acestora, va trebui obținută autorizare și de la Consiliul Național al Cinematografiei, în urma vizitei efectuate de o comisie special instituită pentru a verifica noua clădire”, a adăugat același reprezentant CJC.În ianuarie 2013, Dan Cojocaru, actualmente șef secție distribuție și exploatare film în cadrul Centrului Cultural „Theodor Burada”, declara: „Când în urmă cu două sau trei săptămâni au plecat membrii comisiei care gestionează fondurile europene implicate, ne-au făcut o urare interesantă: «Vă dorim ca peste un an să rupeți biletele!». Mi-e greu să cred că va dura doar 12 luni, pentru că trebuie intervenit la structura de rezistență. Sunt lucrări mari de făcut, care vor schimba total fața bătrânului cinematograf. Știu că vom avea apoi de luptat cu mall-urile, în primul rând financiar, dar și pentru că vrem să mergem mai profund în zona de cultură”.Ieri, același interlocutor se arăta sceptic în ceea ce privește o deschidere oficială până la sfârșitul anului.„Depinde foarte mult și de modul cum s-au gândit să organizeze inaugurarea. Ne-am dori să aducem o premieră la deschidere, dar nu depinde de noi. În momentul în care voi fi anunțat concret, mă voi interesa ce premiere sunt la momentul respectiv, dacă sunt. Eu din septembrie încoace m-am tot interesat, am fost la CNC și am vorbit cu pro-ducători independenți, adică idei multe și bune avem, dar mă întorc la impo-sibilitatea noastră de a le pune în practică fără girul oficial. În momentul în care aflăm sigur, vom căuta să aducem o premieră, să întindem covorul roșu și să se întâmple ceva memorabil”, a mai spus Dan Cojocaru.Cu certitudine, toți constănțenii și-ar dori să pășească în noul cinematograf devenit centru multifuncțional, dar oare mai interesează pe cineva lucrul acesta? Nu ne promite niciun candidat la parla-mentare că va interveni drept pomană electorală? Acceptăm și așa…