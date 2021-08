În premieră, după 20 de ani, Vila Șuțu va fi deschisă pentru o expoziție de new media art

Emblematica Vilă Șuțu, a cărei siluetă în stil maur înnobilează promontoriul din dreptul plajei Modern, va fi gazda celei de-a 17-a ediții One Night Gallery care va avea loc în Constanța pe data de 21 august.Cu acest prilej, studioul RIZI își va prezenta instalațiile de new media art. Tema expoziției One Night Gallery Love RIZI este ELEMENTS și prezintă modul în care designul întâlnește natura; cele patru elemente primordiale ale naturii - pământul, focul, apa și aerul - comunică cu cele patru elemente esențiale din design - punctul, linia, planul și forma. Lumina și spațiul sunt elementele comune care leagă cele două lumi, cea naturală de cea artificială și sunt transpuse astfel cele 9 instalațiile arhitecturale.Printre instalațiile expuse se numără: o instalație arhitecturală cinetică, o instalație cu vapori de apă care se joacă prin culoare, o instalație cu lumină care se modifică în funcție de mișcările făcute de vizitatori, o reinterpretate vizuală a focului printr-o construcție arhitecturală, o instalație interactivă care va permite publicului să se joace cu ideea de comuniune a apei cu focul și altele care compun o experiență multisenzorială prin lumină, sunet și mișcare.Vila Șuțu, gazda celei de-a 17-a ediții, a fost ridicată în 1899, a aparținut prințului Mihail Șuțu și a fost construită de arhitectul Grigore Cerchez. O clădire cu o istorie bogată de 122 de ani de existență, care a îndeplinit diverse roluri, de la locuința privată a prințului Șuțu și a familiei acestuia, la punct de observație în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la consulatul Republicii Socialiste Cehoslovace și Curte de Apel. În 2011, casa a revenit în proprietatea familiei, iar în 2018 a fost achiziționată de Theodor Lucian Ichim (Unigrains Trading) care a pus-o la dispoziția One Night Gallery pentru ca publicul să o poată descoperi din nou. Grădinile vor găzdui expoziția, iar parterul va fi disponibil pentru vizitare, cu tururi ghidate. Amplasată deasupra mării, vila păstrează un aer istoric care va completa într-un mod inedit creațiile studioului RIZI.Ridicată în stâncă, pe trei niveluri, fiind construită în terase, istoria Vilei Șuţu este strâns legată de istoria lumii juridice constănţene. În luna aprilie 1993, la cererea Curţii de Apel, Consiliul Local Constanţa a pus la dispoziţia instanţei imobilul situat în strada Mării nr.1, în prezent, strada Krikor Zambaccian - Vila Șuţu. La momentul respectiv, se împlineau 80 de ani de la înfiinţarea primei Curţi de Apel la Constanţa.