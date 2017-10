In Memoriam prof. Florin Cociaşu

Doliu în învățământul constănțean

In Memoriam prof. Florin Cociașu

După trei decenii de activitate la Palatul Copiilor din Constanța, unde a îndrumat generații de copii care astăzi se mândresc să-l fi cunoscut, prof. Florin Cociașu a încetat din viață la vârsta de 66 de ani.Dascăl dedicat electronicii, prof. Cociașu este cel care an de an a organizat Concursul național „Electronica-Azi”, care, în luna iunie a acestui an, a ajuns la a IX-a ediție.Despre dascălul Cociașu și despre pasiunea sa pentru electro-nică se va mai vorbi mult timp chiar și de către elevii din țară câștigători a numeroase premii, el reușind să scrie o frumoasă pagină din istoria Palatului Copiilor, încă de pe vremea când exista Clubul Elevilor.Chiar dacă l-a cunoscut de puțin timp, actualul director al Palatului Copiilor din Constanța, prof. Cos-min Badea, a declarat, pentru „Cu-get Liber”, că va face tot posibilul pentru a duce mai departe con-cursul național pe care prof. Cociașu l-a inițiat.„În semn de prețuire a activității sale, cercul de electronică, dar și concursul național vor purta numele de Florin Cociașu”, a adăugat directorul Palatului Copiilor.Întregul colectiv de cadre didac-tice al acestei instituții îi aduce un ultim și pios omagiu.