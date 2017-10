In Memoriam părintele Arsenie Papacioc

6

In Atentia Ziarului !

Domnule Emil,daca Emil sunteti . sursele dvs de informatii reprezinta si defineste incomoditatea adevarului. Nu am fost,nu sunt si nu voi fi niciodata oprit de la a sluji pe drept cuvant,pe adevar ci doar prin fel de fel intentii ce nu tin de Dreptul Canonic Ortodox. Observ totusi cu nespusa bucurie ca sunt cunoscut sub o forma ce va pozitioneaza in lumea celor inconstienti si fara valoare,in gasca celor ce se iau dupa vorbe goale,in lumea raspandacilor care sunt atat de multi precum si in cea a zvonangiilor.La Techirghiol am fost pus de un Patriarh si tot un Patriarh randuit de Bunul Dumnezeu va opri aceasta batjocura.Mai observ domnule Emil sau cine-o-ti fi cu adevarat ca prin ceea ce ati scris va scaldati in genul clasic,simplu si sarac cu duhul.Oricum,dreptatea va veni de la Maica Domnului nu de la vreun om.Nu ma intereseaza care cum se da,ii priveste personal,eu nu intru in competitia celor care se dau smeriti sau mai stie Dumnezeu cum si te impung pe la spate.In caz ca nu place la nimeni TINETI MINTE CA DUMNEZEU A RANDUIT a fi si a ramane Arsenie Papacioc si nu ma ating dusmaniile,minciunile,proasta informare,incultura,blasfemia toate activate smechereste. De fapt nu v-am raspuns dvs sau cine sunteti ci celor ce citesc.Un proces pe plan local ar fi de indicat,daca tot se cauta adevarul.