În mediul rural, absenţa internetului mai lasă loc poftei de lectură

În mediul rural, absența internetului mai lasă loc poftei de lectură

Cu un fond de carte ce cuprinde 7.938 de titluri, Biblioteca din comuna Târgușor se situează și la această dată în fostul sediu al CAP-ului. „Am cititori foarte mulți!", ne-a declarat Ana Violeta Gabor, bibliotecar de 15 ani în această comună. La o populație de circa 1.700 de locuitori, 300 de cititori pare o sumă. Marea majoritate sunt, bineînțeles, elevi, în căutare de titluri impuse de programa școlară, dar și casnice și pensionari. „Spre deosebire de oraș, unde internetul a știrbit din plăcerea lecturii, aici, la țară, lumea încă mai caută o carte. Titluri precum «Codul lui Da Vinci» sau, în cazul copiilor, «Cartea lui Apolodor», sunt în topul cererilor. Faptul că nu se mai citește «Idiotul» de Dostoievski sau alți clasici ai literaturii universale, face ca nevoia de carte nouă să îmi îndrepte atenția către scriitorii secolului 21, gen Mircea Cărtărescu sau Octavian Paller. Pensionarii, în schimb, circa 20 la număr, citesc literatură română, în special scrisă de Pacepa sau legată de activitatea mareșalului Antonescu", ne-a declarat bibliotecara. Dacă ultima intrare în fondul de carte al bibliotecii a fost tocmai în luna aprilie a acestui an, cu doar 24 de titluri, Violeta Gabor speră ca luna această să primească cele 15 milioane lei promise pentru a achiziționa cărțile care i-au fost solicitate de cititori. Cu atât mai mult cu cât tot de la ea am aflat că după amiaza vin foarte mulți copii din comuna Mihail Kogălniceanu, motiv pentru care și programul de lucru al bibliotecii Târgușor a fost adaptat cerinței. „Cu excepția zilei de sâmbătă, când sunt nevoită să mai fac și un pic de teren, în căutarea celor care au citit, dar au uitat de unde au luat cartea, în restul săptămânii stau la dispoziția tuturor celor cărora pot să-i ajut". Și are cu ce, pentru că aici, în mediul rural, absența internetului mai lasă loc lecturii. Mai ales că, așa cum aveau să ne confirme și elevii școlii din localitate, cu excepția unui meci de fotbal pe terenul de la capătul comunei sau o șuetă acasă la prietene, tinerii nu au prea multe alternative de timp liber. Până la sfârșitul anului, cel mai probabil, după achiziționarea unor rafturi corespunzătoare, biblioteca se va muta din bătrânul sediu al fostului CAP în proaspăt reamenajatul Cămin cultural.