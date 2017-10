În fruntea box office-ului nord-american, după cinci săptămâni de prezenţă pe ecrane

În fruntea box office-ului nord-american, după cinci săptămâni de prezență pe ecrane

Povestea impresionantă a unui astronaut care încearcă să supraviețuiască pe Marte, „The Martian”, se menține în fruntea box office-ului nord-american după cinci săptămâni de prezență pe ecranele cinematografelor.Filmul lui Ridley Scott, inspirat din cartea SF a lui Andy Weir și avându-l în rolul principal pe Matt Damon, a avut în weekend-ul trecut încasări de 11,4 milioane de dolari în cele 3.200 de săli de cinematograf din Statele Unite și Canada unde rulează. Încasările totale se cifrează la 182,8 milioane de dolari în cele cinci săptămâni de la lansare.Filmul american „Goosebumps”, care luase locul lui „The Martian” la lansarea sa de la jumătatea lunii octombrie, ocupă poziția a doua, cu încasări de 10,2 milioane de dolari din 3.600 de săli de cinematograf. După trei săptămâni de prezență pe ecranele nord-americane, filmul a ajuns la încasări de 57,1 milioane de dolari. Inspirat din celebra serie de cărți a lui R.L. Stine ("Goosebumps"), filmul fantasy al lui Rob Letterman îl are în rolul principal pe actorul Jack Black.„Bridge of Spies”, filmul lui Steven Spielberg cu Tom Hanks în rolul principal, rămâne pe locul al treilea a treia săptămână consecutiv. Vedeta americană joacă rolul unui avocat însărcinat de CIA să poarte negocieri pentru eliberarea unui pilot american capturat de sovietici, în plin Război Rece. Filmul, care rulează în 2.870 de săli, a avut în weekend încasări de 8,1 milioane de dolari, iar, de la lansare, 45,2 milioane de dolari.Pe a patra poziție se află Vampirii din filmul de desene animate „Hotel Transylvania 2” , cu 5,8 milioane de dolari în a doua săptămână de prezență în 2.962 de săli și cu 156 de milioane de dolari în total, iar pe locul al cincilea: „Burnt”, cu Bradley Cooper în rolul unui celebru bucătar care a cunoscut gloria prea devreme și încearcă, după o coborâre în infern, să ajungă din nou pe culmile gastronomiei. Filmul a avut încasări de 5,04 milioane de dolari de la lansarea sa pe ecrane vineri, în 3.000 de săli.Top 10 este completat, în ordine, de „The Last Witch Hunter”, cu Vin Diesel (4,7 milioane de dolari în weekend, 18,6 milioane de dolari în total), „Paranormal activity 5 ghost dimension”, film horror regizat de Gregory Plotkin (3,45 de milioane de dolari, 13,6 milioane în două săptămâni), „Our brand is crisis”, noua peliculă a lui David Gordon Green, cu Sandra Bullock (3,43 de milioane de dolari în prima săptămână), „Crimson Peak” al regizorului mexican Guillermo del Toro (3,1 milioane de dolari, 22,7 milioane în trei săptămâni) și „Steve Jobs”, regizat de Danny Boyle, cu Michael Fassbender și Kate Winslet (2,6 milioane, 14,5 milioane în patru săptămâni).