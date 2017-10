"În Constanţa, este o foame mare de cultură! S-au distrus embleme ale oraşului"

Maestrul Radu Ciorei:

"În Constanța, este o foame mare de cultură! S-au distrus embleme ale orașului"

- Un regizor mi-a spus că la Constanța sunt mai multe facilități, am venit aici, am dat concurs și de atunci nu am mai vrut să plec, chiar dacă am avut numeroase oferte.- Poate am fost un idealist. Am avut multe ocazii să mă întorc, să merg la Opera din Cluj, Craiova sau Arad, dar am rămas, pentru că sufletul meu era aici, cu Orchestra Simfonică și cu Filarmonica, care din anul 2004 s-a desființat, dar am rămas în aceeași clădire.Practic, am fost dirijor, în această clădire, la Teatrul Liric, la Orchestra Simfonică, la Filarmonica „Marea Neagră”, la Opera Constanța și la Teatrul Național de Operă și Balet Constanță.- Nu mai sună real, pentru că în 2004 s-a terminat totul când s-a desființat, și Teatrul Fantasio, și Filarmonica, și Baletul Fantasio. Nu cred că o să mai fie Filarmonică în Constanța. Orice lucru care este distrus este foarte greu de refăcut. Este o muncă titanică, trebuie totul luat de la capăt. Păcat! Nu știu exact de ce a fost desființată. Sunt tot felul de variante, de discuții. Este mare păcat, și nu vorbesc doar de Filarmonică, ci și de Teatrul Fantasio și de revistă, care erau emblema Constanței. Am întâlnit oameni stabiliți în Germania de mult timp care spuneau că acum 40 de ani veneau în concedii la mare special ca să vină la concertele de la Teatrul Fantasio.- Există o idee preconcepută, legată de aceste ratinguri de televiziune, că numai un anumit fel de muzică face rating. Nu sunt de acord!Anul trecut, la Festivalul Verii de la Mamaia, am avut un concert simfonic, în piațeta de la Cazino, și cred că au fost 5.000 de oameni, a fost un succes extraordinar. După trei zile, a fost un alt concert cu trupe cunoscute de pop-rock, nu era nicio treime din oameni. Am observat că în Constanța, mai ales vara trecută, în Mamaia, au fost spectacole de calitate. Am auzit toate genurile de muzică, dar am văzut calitate. Există o foame de cultură în Constanța, o foame de cultură adevărată. Și la TNOB și la Teatrul de Stat, sălile sunt pline și, culmea, sunt și foarte mulți tineri. Legendele care susțin că aceste genuri sunt perimate nu trebuie luate în seamă.Este foarte greu de apreciat, deoarece orice gen de muzică, indiferent că e clasică, rock sau folclor, are muzică de calitate și de mai puțină calitate, iar singurul arbitru al calității este timpul.Pe vremea lui Mozart au fost o sumedenie de compozitori la modă, nu mai știe nimeni de ei. Timpul cerne calitatea.Le spun tuturor prietenilor, care au copii de vârstă preșcolară și școlară, să își îndemne copiii să facă un instrument. În particular sau la Școala de muzică, nu contează, să facă muzică. Nu contează că fac 4 sau 8 ani, că, atunci când vor fi mari, vor fi medici sau ingineri, dar făcând muzică clasică sau un instrument, se poate observa, la foarte mulți copii, că au altă abordare a vieții, au un alt grad de civilizație, de deschidere către lume, sunt lucruri clar verificate.De exemplu, la pian, ambele mâini lucrează, dar independent, deci, îți deschide niște facilități.Au fost multe momente frumoase, multe realizări. Noi, românii, putem să ne arătăm cartea de vizită prin cultură și prin sport, iar Constanța, în lume, este cunoscută prin sportivii și prin artiștii ei, care au fost pe marile scene ale lumii, în locuri în care, poate, nici nu se știa unde este România pe hartă. Am fost niște ambasadori extraordinari și lucrul acesta aduce mari satisfacții.- Da. Când am ajuns la Constanța, atât la simfonic, cât și la operă era un grup mare de melomani, care, indiferent de condiții, erau prezenți permanent. Imediat după ’90, lumea s-a îndreptat spre televizor și spre sutele de ziare, pentru că reprezentau o noutate fantastică, după care s-au îndreptat din nou spre sala de spectacole.La Constanța este un public excelent, cunoscător și pretențios. Îl simt din aplauze. Noi ne dăm silința să îi mulțumim, cât se poate. Necazul mare este că noi funcționăm cu un număr de persoane care, teoretic, nu ar putea susține spectacole, dar cu toate acestea le facem de calitate, fără ca acest lucru să se observe la public. Pentru noi este minunat, dar este foarte greu.