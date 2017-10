În comuna Târguşor, reabilitarea parţială a şcolii provoacă discuţii între elevi

În comuna Târgușor, reabilitarea parțială a școlii provoacă discuții între elevi

Demarată încă de la finele anului școlar 2006-2007, reabilitarea unuia din cele două corpuri ce constituie Școala din comuna Târgușor a suscitat și mici invidii între elevi, evident. Când intri în școala de la Târgușor te întâmpină un puternic miros de vopsea, semn al prospețimii. Cu o investiție ce a permis reabilitarea în întregime, clădirea a suportat ample lucrări, ce depășesc 100 mii lei. A fost reparat acoperișul, instalația electrică, au fost schimbate dușumelele, centrala termică, s-au montat uși din termopan atât la interior, cât și la exterior, lambriuri. Se învață în două schimburi, doar clasele de a II-a, a III-a și a IV-a intrând în tura de după amiază, de la ora 13,30. Cu șase săli de clasă la dispoziție, din care și o clasă a IX-a inclusă în sistemul de arte și meserii, la Școala din Târgușor studiază în total 203 elevi. Dintre aceștia, 25 fac naveta din satul Mireasa, cu un ARO de 16 locuri, în așteptarea mult trâmbițatului microbuz IVECO, care s-a „împotmolit“ în drumul de la fabrică spre această instituție. Și noi am vrea să învățăm acolo! Toți își doresc să beneficieze de frumoasele săli de clasă proaspăt renovate, care nu numai că miros a proaspăt, dar oferă și pe timpul iernii condiții normale de studiu. Documentarea la această instituție de învățământ am pornit-o oarecum în sens invers, făcând cunoștință, mai întâi, cu cei 15 elevi din clasa a VIII-a ce învață într-una din clasele adăpostite de corpul B, rămas la structura sa de… decenii. Pe bună dreptate deranjați de faptul că doar ei și colegii dintr-a șaptea au mai rămas să învețe în continuare în săli de clasă neprimitoare, cu sobe care nu fac față anotimpului friguros și care îi obligă să stea îmbrăcați cu geci și mănușile aferente, copiii ne-au declarat că au sperat până în ultima clipă că vor trece alături, în prea-frumosul corp A. De 17 ani director al acestei instituții, prof. Carmen Mitican, de la catedra de biologie, ne-a declarat că la Primăria Târgușor există proiecte legate de soarta celuilalt corp al școlii, dar atâta timp cât nu există finanțare nu se poate discuta nimic concret. „Inițial s-a vorbit despre demolarea acestei clădiri. După care, din cauza necesității cuprinderii grupurilor sanitare între cele două clădiri, se dorește crearea unui coridor care să le includă. De la minister se tot vorbește că s-au trimis bani pentru reabilitarea unităților de învățământ din mediul rural și cu toate acestea abia am reușit să finalizăm corpul A de școală, lăcuirea dușumelelor, spre exemplu, fiind suportată din bugetul Primăriei”. 