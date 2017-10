În comuna Bărăganu, clopoţelul sună la sistemul de irigaţii

În comuna Bărăganu, clopoțelul sună la sistemul de irigații

Rasă de pe fața pământului din cauza condițiilor improprii susținerii actului educațional, Școala din comuna Bărăganu își desfășoară, provizoriu, activitatea într-un sediu „intim“. Pe oricine întrebi în Bărăganu unde este școala te direcționează „la sistem“, fostul sediu al sistemului de irigații ce aparține, în prezent, de Agenția Națională de îmbunătățiri funciare, filiala Constanța. Clădirea din imagine constituie sediul probabil pentru tot anul școlar 2007-2008 al instituției ce adăpostește 141 de elevi în două schimburi. „A fost cea mai bună soluție găsită, din toate punctele de vedere“, a declarat prof. Eugenia Ionescu, directoarea școlii. În primă fază se luase în calcul Căminul cultural, proaspăt renovat, dar care presupunea recompartimentări ce n-ar fi antifonat corespunzător clasele. Chiar dacă ar fi fost așezate și în poziții diametrale. Plus că încălzirea pe timp de iarnă ar fi însemnat un consum enorm, încăperea propriu-zisă fiind foarte mare. „Ar fi însemnat ca centrala să meargă non-stop“, afirmă aceeași directoare. „La sistem”, provizoratul a presupus amenajarea a patru săli de clasă: două la parter și două la etaj, una chiar în sala de ședințe. Le-am vizitat și mărturisim că primul impact a fost acela de aer irespirabil. Încăperile sunt foarte mici pentru efective de 26 sau 28 de copii, dar am înțeles că au fost instruiți ca în pauze să deschidă geamurile, pentru o aerisire strict necesară. Nimic de zis, și pentru profesori este la fel de greu. Dar a fost preferată această locație, deoarece pseudo-clasele se pot încălzi ușor, iar din acest punct de vedere elevii o… boieresc, mai pe românește. Termene din burtă Luna februarie 2008 ar trebui să însemne pentru copiii din Bărăganu și Lanurile - 42 de elevi de gimnaziu fac naveta - o nouă viață de școlar într-o altă clădire. Dac-ați vedea stadiul lucrărilor v-ar bufni râsul. Oare când se stabilesc asemenea termene din burtă nu se iau în calcul și temperaturile de afară? Cui îi folosește să raporteze aiureli? La ora documentării noastre se turnase fundația și se confecționau cofrajele pentru pereți, „dar noi suntem pregătiți să rămânem pe întreaga durată a anului școlar“, declara directoarea. Viitoarea școală a fost gândită la efectivul de elevi existenți, pe un singur nivel, așa încât ea urmează să dispună de șase săli, ceea ce ar însemna patru clase plus două laboratoare: unul de informatică și unul multifuncțional, fizică-chimie-biologie. „Ne bucurăm că vom dispune de mai multe spații, pe lângă dependințe, ceea ce ne va per-mite să regândim chiar și o sală de sport“, afirma optimistă prof. Ionescu.