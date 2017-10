În atenţia studenţilor care vor să studieze în America

În atenția studenților care vor să studieze în America

Ştire online publicată Miercuri, 19 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Fulbright din România pune la bătaie burse pentru studenții care vor să studieze în America. E vorba de competiția pentru bursa Fulbright Student Award 2015-2016. Românii pot beneficia de burse pentru studii de masterat sau cercetare la universități din Statele Unite ale Americii.Sunt vizate toate domeniile educaționale, cu excepția medicinii clinice.Bursa Fulbright Student Award acoperă costurile pe perioada unui an academic, în limitele bugetului alocat. De asemenea, include cheltuielile de transport, taxele de școlarizare, asigurarea medicală, o alocație pentru cărți și materiale didactice. Pentru a aplica la o astfel de bursă, candidații trebuie să dețină o diplomă de licență (sau adeverință, pentru studenții din ultimul an de studiu), să cunoască limba engleză și să aibă cetățenie română,să completeze și să trimită un formular, la care să atașeze diploma de licență sau adeverința de la facultate, foi matricole, împreună cu traducerile acestora, dar și scrisori de recomandare. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Comisiei Fulbright www.fulbright.ro.Bursa se adresează studenților în ultimul an de studiu, absolvenților, masteranzilor și doctoranzilor români înscriși la universități de stat sau particulare. Data limită de înscriere este 7 mai 2014.