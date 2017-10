În atenţia directorilor constănţeni: se caută experţi în management educaţional

5

SA CONTEZE

Daca Ca-urile n-ar fi alese pe spranceana, ar conta. In CA sunt si reprezentanti ai parintilor.Acestia ar trebui alesi fara amestecul cadrelor didactice, sa fie oameni informati, corecti, nemanipulabili. Alt mebru in CA este repartizat de primarie. Si doar nu credeti ca se repartizeaza fara a se tine cont de "locatie". Nu in ultimul rand sunt cadrele didactice.Dar sunt adevarate miscari de trupe inainte de sedintele Consiliilor Profesorale in care se aleg mebrii CA. Biserici, bisericute, cereri directe contra unor favoruri facute sau viitoare ( ore la plata cu ora pentru pensionari, detasari, clase bune la incadrare, dirigentii, supliniri etc ).Unele cadre didactice , cele neafiliate conducerii, sunt convocate tarziu, fara ordine de zi anuntata, doar, doar nu s-or prinde de subiect, ce sa mai vorbim... mizerii cu care sa tina de ciolan. Tot asa se intampla si la evaluarea directorilor.Inspectoratul scolar este mana in mana cu aceste mizerii. Sunt de-ai lor. De aceea nu fac public calendarul evaluarii directorilor.OAMENI BUNI, TREZITI-VA DACA NU VRETI SA NE CONDUCA " TUDY"