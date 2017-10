În atenţia celor care vor să studieze în Marea Britanie. Condiţii noi de rambursare a împrumuturilor

În atenția celor care vor să studieze în Marea Britanie. Condiții noi de rambursare a împrumuturilor

Săptămâna viitoare, mai precis pe 23 februarie, la Constanța va avea loc un nou târg educațional - World Educa-tion Fair, prilej cu care elevii interesați vor putea intra în contact direct cu reprezentanți ai Lancaster University, Coventry University, London South Bank University, Birmingham City University, Falmouth University, University of Leicester, Canterbury Christ Church University, University of Bradford.În acest an, are loc o premieră pentru cei care doresc să opteze pentru studii postuniversitare în Marea Britanie. Ei pot alege un împrumut în valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, la care se poate adăuga un împrumut ERASMUS de 9.300 lire, pentru un program de un an sau 13.900 lire, pentru doi ani.Rambursarea pentru împrumutul ERASMUS are loc într-o perioadă de 6-10 ani, în timp ce împrumutul către statul britanic poate fi returnat doar în momentul în care se atinge un venit anual mai mare de 21.000 de lire, rata nedepășind 6% din venit.Până în prezent, împrumuturile de la Guvernul Marii Britanii pentru studii postuniversitare se făceau în limita a 10.000 de lire, maxim 5.000 de lire în primul an, dacă studiile durează 2 sau mai mulți ani.Persoanele eligibile pentru împru-muturile ERASMUS trebuie să fie cetățeni europeni care doresc să își continue studiile postuniversitare în Marea Britanie. Aceștia nu trebuie să fi studiat mai mult de un semestru la o universitate din Marea Britanie, pentru a putea accesa acest împrumut. În ceea ce privește rambursarea, aceasta începe la un an după absolvirea programului de studiu, absolvenții având posibilitatea să ia și o pauză de un an, de amânare a plății împru-mutului, fără penalizări.