În anul şcolar 2009-2010, se prefigurează mari schimbări

În anul școlar 2009-2010, se prefigurează mari schimbări

29 Ianuarie 2009

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, vrea să finalizeze, până în aprilie, un proiect de lege prin care să fie restructurate programa școlară și examenele din ciclul preuniversitar, urmând ca din 2010 numărul de probe de la bacalaureat să se reducă, iar tezele cu subiect unic să fie eliminate. Andronescu a precizat că dorește să regândească programa școlară, motiv pentru care o comisie specială a fost deja organi-zată în cadrul ministerului. „Așa cum am spus încă de la învestire, dorim să adoptăm o programă care să formeze competențe, așa cum cere și Comisia Europeană. Ceea ce înseamnă, implicit, și alt fel de examene”, a explicat Ecaterina Andronescu. Potrivit ministrului, de anul acesta se va lucra la programa școlară astfel încât aceasta să fie redusă la cunoștințe esențiale, care nu se perimează în timp. Revizuirea programei va însemna și reducerea numărului de discipline din ultimii ani de liceu, în funcție de profilul ales. „Ne interesează o pregătire temeinică. Astfel, cineva care vrea să se orienteze spre un domeniu umanist nu trebuie să fie sufocat de programa prea densă din zona științifică și invers”, spune Andronescu. Ministrul Educației se gândește la simplificarea examenelor, pentru ca elevii să poată învăța și să nu mai fie tentați să copieze. „Șase probe la bacalaureat sunt prea multe. Aș vrea să reducem numărul de probe, nu pot să spun exact câte vor fi, pentru ca elevii să se poată pregăti temeinic, iar examenul să fie unul cât se poate de serios”, a mai spus Andronescu. În privința eliminării tezelor unice, Andronescu are cel puțin două argumente pentru această măsură. „Tezele nu își vor mai avea sensul în noul curriculum. Oricum, nu prea văd sensul acestor examene care țin loc și de teză și de admitere la liceu”, a precizat ministrul. Cu toate că nu consideră eficient modul în care sunt organizate examenele naționale în prezent, Andronescu nu poate face nicio schimbare anul acesta. „Cu părere de rău, trebuie să spun că nu se vor face niciun fel de modificări în modul de organizare a examenelor din 2009, pentru că legea cere ca metodologia după care au loc acestea să fie aprobată cu un an înainte. Asta înseamnă inclusiv că subiectele pentru probele scrise de la bacalaureat vor fi publicate pe internet la 1 martie”, ține să precizeze ministrul Educației. Noul curriculum și metodologiile de examen vor fi gata până în aprilie și vor fi propuse spre votare și discutare în comisiile de învățământ din parlament. După aprobarea în parlament a proiectului de curriculum și a metodologiilor de examen, acestea vor deveni literă de lege. „Nu decid eu singură ce se va întâmpla la anul în educație. Dar vreau ca propunerile ministerului pe care îl conduc să nu întârzie spre discutare și adoptare, pentru ca de la anul să intre în vigoare“, a subliniat ministrul Educației