În acest week end, “Comoara“ lui Porumboiu vine la Constanta

Duminică, 31 mai, la ora 18, la Cinema City din incinta Maritimo Mall, va avea loc proiecția de gală a filmului“ Comoara“. Regizorul Corneliu Porumboiu și actorii Cuzin Toma și Adrian Purcărescu se vor intalni cu constantenii. La numai o săptămână de la proiecția de la Festivalul Internațional de la Cannes, din cadrul selecției oficiale Un Certain Regard, “Comoara“ intră în cinematografe. Porumboiu a primit premiul Un Certain Talent, pentru filmul Comoara. Costi (Cuzin Toma) lucrează la primărie și duce o viață liniștită, cum îi place lui să spună. Seara obișnuiește să-i citească povești fiului său de 6 ani. Preferata lor e Robin Hood.Într-o seară, un vecin, Adrian (Adrian Purcărescu), îl roagă să-i împrumute niște bani. E disperat, banca i-a scos apartamentul la vanzare. Costi ezită, l-ar împrumuta pe vecin, dar asta i-ar periclita liniștea, are și el credite la bancă. Îl refuză și se întoarce la fiul său și la Robin Hood. Vecinul revine. Îi spune că în satul bunicilor săi există o legendă: se zice că străbunicul său ar fi îngropat o comoară în curtea casei, înainte de venirea comuniștilor la putere. În cazul în care Costi va plăti pe cineva cu un detector de metale și vor găsi comoara, o vor impărți jumătate – jumătate. Costi nu stă prea mult pe gânduri. De a doua zi caută pe cineva cu un detector de metale…Cuzin Toma (Las Fierbinți, Aferim, Câinele japonez, Domnișoara Cristina), Adrian Purcărescu și actorul amator Corneliu Cozmei. Cuzin Toma joacă alături de soția lui, Cristina și băiatul lor, Nicodim, în vârstă de 8 ani interpretează rolurile principale. Din distribuție mai fac parte și actorii: Florin Kevorkian, Laurențiu Lazăr, Ciprian Mistreanu, Marius Coandă, Dan Chiriac, Clemence Valleteau, Iulia Ciochină, Radu Bânzaru.