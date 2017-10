Importanţa Educaţiei financiare pentru învăţământul primar

Importanța Educației financiare pentru învățământul primar

Unul din zece elevi de clasele a III-a și a IV-a a studiat disciplina opțională Educație financiară în cel de-al doilea an de la implementarea proiectului de introducere în învățământul primar a acestei discipline gratuite. Astfel, aproape 45.000 de elevi s-au înscris în anul școlar 2014-2015 la cursurile de educație financiară, adică circa 11% din totalul elevilor din clasa a III-a și a IV-a înscriși în același an școlar la nivelul țării.Pentru anul școlar 2015-2016, s-au înscris deja peste 30.000 elevi din ciclul primar, iar perioada în care se mai poate opta pentru cursurile de educație financiară este încă deschisă până la sfârșitul acestui an școlar. Opționalul se desfășoară după programa școlară aprobată de Ministerul Educației Naționale.Dacă în 2013-2014 au fost înscriși aproximativ 12.500 elevi din 32 județe și municipiul București, în anul școlar 2014-2015 au studiat disciplina de Educație financiară peste 44.600 elevi din toată țara.