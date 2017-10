Important proiect european la Şcoala din Ciocârlia

Important proiect european la Școala din Ciocârlia

Profesori din Polonia, Turcia, Italia și Ungaria s-au aflat pentru câteva zile la Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia, unde s-a desfășurat mobilitatea transnațională din cadrul proiectului „Legends hunt. To explore. To motivate. To cherish.” derulat prin Programul Erasmus+.Cei 12 profesori europeni au purtat discuții pe marginea managementului de proiect, au participat la vizite de studiu în instituții școlare reprezentative pentru județul Constanța, precum Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și Grădinița cu program prelungit „Perluțele mării”. De asemenea, au vizitat obiective de mare valoare culturală pentru România și Dobrogea.Activitatea „Diversitate culturală în tradițiile și obiceiurile din România. Similitudini în cultura țărilor partenere”, organizată de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciocârlia, a oferit posibilitatea invitaților de a cunoaște multiculturalismul atât de bine reprezentat în România, în general, și în Ciocârlia în special, diferențele dintre culturi și, totodată, frumusețea de a le găsi în același loc.După cum afirma prof. Florica Nicolae, manager de proiect și director al școlii-gazdă, programul, foarte complex, a avut un succes deplin, reușind să îmbo-gățească acest proiect cu un capitol nou - „Vânătoarea de legende românești”.