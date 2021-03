Imperiile, sub lupa istoricilor constănţeni

Ideea fundamentală a celui mai recent volum este de a examina felul în care diferite modele imperiale de diplomaţie, administraţie, economie, politici culturale şi religioase au fost contestate sau, din contră, apărate în timpul existenţei acestor imperii sau după colapsul lor. „Imperiile au fost sursa unor simboluri politice care au traversat secolele şi mileniile, fiind permanent reevaluate, îmbogăţite şi revalorificate cu fiecare ocazie sau moment istoric. Sfârşitul imperiului, înţeles ca formulă politică, nu a însemnat, nicidecum, sfârşitul dezbaterii cu privire la semnificaţia lui istorică, iar această dezbatere, atât timp cât este parte a unor cercetări şi analize istorice şi politice riguroase, este cât se poate de oportună şi mereu actuală. Ceea ce au arătat cu precădere autorii studiilor cuprinse în acest volum este faptul că de-a lungul timpului, dincolo de atitudinea des întâlnită de contestare a formulei imperiale, un cert sentiment de nostalgie şi chiar admiraţie şi-a făcut loc şi a fost susţinut cu argumente dintre cele mai diverse. Este o evidenţă care apare clar din textele ştiinţifice incluse în acest volum, aceea că analiza fenomenului imperial a produs o certă polarizare între istorici, politicieni sau intelectuali, unii contestându-l, iar alţii manifestând o nostalgie mai discretă sau mai asumată”, a declarat pentru „Cuget Liber”, lect. univ. dr. Gabriel Stelian Manea.



Totodată, autorii studiilor au subliniat realităţile politice, teritoriale, conflictuale ale unor imperii, s-au ocupat de disoluţia şi de evoluţiile post-imperiale, atacând aceste teme din cele mai diverse unghiuri. De asemenea, au analizat probleme legate de simbolismul imperial sau de atracţia intelectuală şi culturală pe care imperiile au exercitat-o.





Luna aceasta, o nouă lucrare de excepţie a văzut lumina tiparului. Ne referim la „The Empire. Between Dispute and Nostalgia”, scrisă de decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, lect. univ. dr. Gabriel Stelian Manea şi dr. Metin Omer. De fapt, aceasta este al patrulea volum colectiv care apare sub sigla Asociaţiei pentru dialog intercultural şi studii istorice „Intermarium”.