„Îmi doresc o universitate în serviciul constănţenilor“

Eden Mamut, candidat la funcția de rector al Universității „Ovidius“:

„Îmi doresc o universitate în serviciul constănțenilor“

Miercuri, 25 ianuarie, cu o lună înainte de ședința de alegere a rectorului Universității „Ovidius“, am asistat la momentul lansării celui de-al patrulea candidat, în persoana prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, care recunoaște că dorința sa de a intra în cursă a luat naștere din revolta vizavi de colocvializarea acestei campanii.- De ce v-ați înscris în această cursă?- În opinia mea, guvernarea universității este o problemă internă. Dacă ar fi să ducem lucrurile la extrem, lumea dinafara Universității ar trebui doar să afle la sfârșitul procesului de deliberare că la Universitate s-a ales un nou rector. Evident că așa ceva nu este posibil și în mod indubitabil apare o implicare a comunității în acest proces. Dar de aici până la a transforma alegerile într-un circ vulgar este deja prea mult. Am constatat că variantele de candidați care existau deja ar duce la o implicare brutală a politicului sau a altor structuri în viitoarea guvernantă a univer-sității și prin intrarea mea în cursă mi-am invitat colegii universitari să oferim o alter-nativă care să garanteze libertățile noastre academice ca fundament al dezvoltării viitoare a universității. Nu în ultimul rând, am avut șansa să primesc instruire la cele mai înalte școli din lume, am lucrat în centre de cercetare de excepție și am o experiență managerială mult mai consistentă decât oricare dintre candidați. Era de datoria mea să prezint colegilor o viziune care să fie în consonanță cu ce se întâmplă în lume. Acum este de datoria lor ca măcar să asculte ceea ce le propun. - Ne-a atras atenția în programul dvs. managerial ne-voia de a reinventa Universitatea „Ovidius“.- Într-adevăr, în prezentarea programului meu managerial am pus accent pe nevoia de „a reinventa” universitatea. O prezentare detaliată în acest sens se poate găsi pe blog-ul lansat în acest scop: http://ovidius-2015.blogspot.com. Nevoia de a reinventa univer-sitatea pleacă de la faptul că în ultimii 20 de ani de evoluție ai universității, în multe cazuri atât în activitățile didactice și de cercetare, cât și în administrarea universității, lucrurile s-au așezat într-o măsură mai mare sau mai mică în funcție de anumite circumstanțe, de situații sau de relații. Programe care au apărut pentru că o anumită personalitate și-a impus punctul de vedere, cursuri care au fost incluse pentru a face o normă sau mai multe pentru anumite per-soane care aveau funcții de decizie ș.a.m.d. Acum am ajuns la situația în care avem multe programe care nu răspund cerințelor pieței, conținutul acestora sau tehnicile de predare folosite fiind neconforme cu realitatea. Pentru a avea o bază pentru dezvoltare durabilă în viitor trebuie să începem un amplu proces de regândire și reformulare a activităților noastre în vederea ancorării acestora la cerințele pieței și a aducerii Universității în serviciul comunității. Și în acest proces trebuie să găsim soluții noi, originale care să diferențieze universitatea noastră și să ne asigure un avantaj competitiv atât pe plan național și european, cât și pe plan internațional.- În viziunea pe care o propuneți aveți o sintagmă care îmi place: „o universitate în serviciul constănțenilor la cele mai înalte standarde internaționale”. Vă rog să o detaliați!- A fi în serviciul constănțenilor înseamnă în accepțiunea mea să îi garantezi constănțeanului următoarele cinci certitudini:l Încetățenirea unei atmosfere de curățenie și integritate morală.l Derularea unor servicii de educație și cercetare științifică de mare valoare pentru comunitate.l Administrarea transparentă a resurselor în vederea reducerii costurilor pentru a promova prețuri accesibile pentru comunitate.l Asigurarea unui standard de calitate la nivel internațional.l Asigurarea unei asistențe permanente către absolvenți pe tot ciclul de viață. Doar convinși de aceste certitudini constănțenii vor (re)îmbrățișa această universitate și o vor așeza cu mândrie pe frontispiciul Constanței.- Care sunt obiectivele strategice pe care le vizați?- La nivel strategic țintele pe care le propun sunt următoarele: Reajustarea activităților universității la cerințele reale ale comunității; Centrarea programelor educaționale și a întregii activități a universității pe studenți; Fundamentarea activității cadrelor didactice pe cercetare științifică; Eficientizarea aparatului administrativ pentru a-l pune în serviciul studenților și al cadrelor didactice; Internaționalizarea universității.