„Iliada” lui Homer, citită la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează, vineri, 22 martie, de la ora 10.00, o lectură publică din „Iliada” lui Homer. Evenimentul are loc în cadrul ediției din acest an a Festivalului European Latin-Grec și îi are ca invitați pe conf. univ. dr. Adriana Câteia, dr. Laurențiu Cliante, Vali Cacioianu, Nicoleta Larisa Dobre. Alături de aceștia, se vor afla mai mulți elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”.