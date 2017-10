Ileana Ploscaru, o nouă reprezentaţie de excepţie

"Bătrâna și hoțul", pe scena Teatrului de Stat

Ileana Ploscaru, o nouă reprezentație de excepție

Week-end-ul care tocmai ce s-a încheiat, actorii Teatrului de Stat s-au prezentat în fața constănțenilor cu o nouă premieră de excepție, „Bătrâna și hoțul”, cea mai jucată piesă a dramaturgului contemporan Viorel Savin.Din distribuția acestei piese, au făcut parte doamna teatrului constănțean, Ileana Ploscaru, în rolul principal, respectiv cel al bătrânei în vârstă de 85 de ani, care se trezește în miezul nopții în casă cu hoțul, Dan Cojocaru, o altă interpretare care a ținut spectatorii cu sufletul la gură din primul minut și până la finalul piesei. Alături de aceștia, pe scenă și-au mai făcut apariția Alina Manțu și Alexandru Medveghi.La Constanța, piesa a mai fost montată în anul 1991, cu Ana Mirena și Iulian Enache în rolurile principale. Peste alți 25 de ani, însă, Iulian Enache nu s-a mai aflat pe scenă ca actor, ci a ocupat scaunul regizoral.De data aceasta, intenția acestuia a fost de a conduce publicul spre o meditație asupra artei și artiștilor. „Nu poți opri prezentul și de aceea în fiecare zi trebuie să renunțăm la trecut… și pentru că nu-l putem opri, încercăm să-l recreăm. Omul, al cărui trecut este deja pe cale de dispariție, este emoționat, în adâncul său, de cuvinte ca «renaștere» și «revoltă»”, a precizat el.Primele repetiții au început la jumătatea lunii noiembrie. Piesa s-a făcut, practic, într-o lună și jumătate. Inițial, era programată să fie jucată de către actori mai devreme, dar vremea de afară le-a dat artiștilor planul peste cap. În cele din urmă, iată că a sosit, totuși, și momentul mult așteptat, iar ce putem spune despre prestația celor doi artiști de renume din Constanța este că nu numai că au încântat publicul larg, dar au evidențiat cât se poate de clar o multitudine de stări.„Eu nu am ce să comentez despre piesă, ea se vede cel mai bine din sală, numai oamenii de acolo pot aprecia cât de bună a fost. Oricum, eu am plâns de bucurie că a ieșit un spectacol bun și îi mulțumesc regizorului pentru acest lucru. Am fi vrut să jucăm acest spectacol mult mai devreme, dar între timp, ba a venit o gripă, ba înzăpezirea și s-a tot prelungit, așa că premiera s-a jucat abia acum. Cert este că uneori am avut chiar și două repetiții pe zi, dar a meritat tot efortul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ileana Ploscaru.Trebuie remarcat că actrița în vârstă de 86 de ani a avut o prestație de zile mari, jucând fără greș și cu distincție senilitatea, candoarea, cinismul, răutatea sadică, ironia veninoasă, prestanța, deznădejdea, curajul, inconștiența, viclenia, indiferența, creionând astfel un portret excelent al personajului său.v v vAșadar, este o reală plăcere s-o vezi pe Ileana Ploscaru practicând un astfel de teatru, sigur în intonații și mișcări, plin de stări emoționale, toate evidențiate într-o manieră actoricească la modul superlativ și stăpânind scena așa cum ne-a obișnuit dintotdeauna.