Identităţile culturale şi patrimoniul român şi minoritar, pe lista de priorităţi a noului ministru al Culturii

Identitățile culturale și patrimoniul român și minoritar, pe lista de priorități a noului ministru al Culturii

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Diversitatea culturală, religioasă și lingvis-tică, descentralizarea sistemului instituțional al culturii și sprijinirea cultelor religioase al căror număr de enoriași este sub 5 % din populația țării se numără printre dezideratele culturale expuse în programul de guvernare al noului cabinet Boc. Astfel, programul pe care și-l asumă noul ministru al Culturii, Kelemen Hunor, are ca articulație majoră diversitatea, fie ea culturală, lingvistică ori religioasă, care este urmărită prin „protejarea și respectul identităților culturale, a tradițiilor și moștenirii culturale”, „promovarea valorilor culturii române precum și a celor aparținând minorităților naționale”, „reforma și descentralizarea, după caz, a sistemului instituțional al culturii, pentru a răspunde nevoilor culturale exprimate de colectivitate și pentru a diversifica oferta culturală și a o apropia de consumator”. Minoritățile naționale devin un concept-cheie al Ministerului Culturii, noul program de guvernare menționându-le expres, la capitolul cultură. De pildă, atunci când se vorbește despre componenta de patrimoniu, din care ministrul Theodor Paleologu își făcuse o prioritate, se precizează că patrimoniul național trebuie sprijinit și promovat, „inclusiv cel ce aparține culturii minorităților naționale”. Dacă printre obiectivele centrale pe care programul de guvernare le propune pentru domeniul cultural se regăsesc cele ale fostului ministru, cum ar fi restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice și formarea profesională, în ceea ce privește cultele lucrurile sunt mai nuanțate. Pornind de la principiul autonomiei cultelor religioase recunoscute de statul român, se dorește „continuarea procesului de restabilire a dreptului de proprietate pentru cultele religioase recunoscute de statul român”, „acordarea de sprijin financiar cultelor religioase, susținerea prezenței și a rolului acestora în societate”, „promovarea unui parteneriat activ între stat și culte prin crearea unor centre de asistență socială”, dar și „sprijinirea cultelor religioase recunoscute al căror număr de enoriași este sub 5 % din populația țării de către Guvern, prin măsuri pozitive cu un procent cel puțin egal sau peste procentul enoriașilor”. Programul de guvernare asumat de noua for-mulă executivă mai propune, pentru domeniul culturii, legea mecenatului în cultură și artă, regăsită și în programul cabinetului Croitoru, precum și “susținerea luptei împotriva încăl-cărilor drepturilor de proprietate intelectuală, prin cooperarea cu celelalte autorități și instituții cu competențe în domeniu, cu accent pe educarea publicului consumator și pe susținerea unor modele comerciale care să respecte drepturile titularilor și să faciliteze, în același timp, accesul la aceste conținuturi”. Nominalizat de premierul desemnat Emil Boc să conducă Ministerul Culturii, președintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, este absolvent de Filosofie, a redactat emisiuni de radio și a lansat două volume de versuri și un roman. În decembrie 1989, a fost co-fondator și redactor-șef adjunct al revistei culturale Jelenlét, iar ulterior a colaborat la revista cu același profil Korunk. Experiența în radio a dobândit-o la Studioul Teritorial Cluj al Societății Române de Radiodifuziune, unde a redactat emisiuni politice și culturale. Kelemen este familiarizat cu ministerul pentru care a fost nominalizat, unde a mai ocupat pos-tul de secretar de stat. Din 2000, este deputat UDMR din 2000 și membru în comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, iar din 2005, membru UDMR în Biroul Permanent al Camerei. Kelemen Hunor ocupă funcția de președinte executiv al UDMR din iunie 2007, iar pe 27 iunie 2009 a fost desemnat candidat la prezidențiale al acestei formațiuni politice. Viitorul minister al Culturii nu va mai cuprinde și Cultele, care vor fi coordonate de un secretari-at de stat direct în subordinea premierului, a declarat duminică premierul desemnat Emil Boc.