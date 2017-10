Idei şi activităţi pentru programul Şcoala Altfel în Constanţa

Idei și activități pentru programul Școala Altfel în Constanța

Vineri, 05 Mai 2017.

În acest an, în timpul Săptămânii Altfel din cadrul programului Școala Altfel, vă așteptăm să încercați o experiență nouă oferită de activitățile de tip escape room. The Escapers vă pune la dispoziție două camere interactive, Camera lui Da Vinci și Buncărul lui Hitler, în care copiii își pot testa abilitățile de detectivi, lucrul în echipă, răbdarea, vigilența și intuiția, timp de o oră. În timpul programului Școala Altfel, copiii participă la activități cultural-artistice, ce implică vizite la muzee, teatre, lecții interactive etc. Noi vă propunem o altfel de activitate în care copiii își pot testa abilitățile într-un joc real de evadare.Jocul de timp escape room presupune ca un grup de persoane să intre într-o cameră plină de indicii ascunse, mesaje, lacăte și puzzle-uri pe care trebuie să le găsească și să le pună cap la cap. Odată rezolvat primul pas, jocul ne va oferi cel puțin un element ce ne va ajuta la rezolvarea următorului pas și tot așa, din aproape în aproape, până ce vom gasi obiectul final, cheia, ce ne va ajuta să evadăm.Participanților li se va face un instructaj înainte de intrarea în cameră, în care li se vor explica regulile jocului și cum pot cere indicii pe parcursul celor 60 de minute.Dacă v-am făcut curioși, vă așteptăm să ne faceți o vizită. Intrați pe site-ul: www.theescapers.ro la rubrica “rezervări” sau, mai simplu, contactați-ne la telefon: 0734/060. 007.