Idei pentru petrecerea week-end-ului la Constanţa

Numai gindul de a iesi din casa si pericolul de a-mi rupe picioarele pe trotuarele inexistente din acest oras imputit si deprimant ,ma cutemura.Pacat de acesti oameni minunati care-si dau interesul sa puna ceva frumos in scena sa ne putem deconecta.Aici in orasul nostru nu ne putem bucura de asemenea oferte culturale.orasul este deprimant,trist, plin de gunoaie si indiferenta. am obosit rugindu-va sa va ginditi un pic mai mult la starea orasului si mai putin la pomana primariei.OAMENII AU NEVOIE SI DE HRANA SUFLETEASCA.